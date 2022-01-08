Верджил Ортис начал сотрудничество с тренером Альвареса
Официально. Верджил Ортис вернется на ринг 19 марта
Американский проспект встретится с непобежденным британцем
08 января 07:56
Ортис и МакКинсон / Фото - MatchroomПромоутерская компания Golden Boy, совместно с Matchroom Boxing, объявила об ивенте, который состоится 19 марта в США. На данный момент место проведения вечера бокса остается неизвестным.
В главном бою шоу 23-летний американский проспект Верджил Ортис-младший (18-0-0, 18 KO) встретится с непобежденным британцем Майклом МакКинсоном (21-0-0, 2 KO). Об этом сообщает Twitter Matchroom Boxing.
В своем предыдущем поединке Ортис победил экс-претендента на титул в полусреднем весе Эгиса Каваляускаса (22-2-1, 18 KO) и уже занимает первое место в рейтингах WBC и WBO, второе – в рейтинге WBA и четвертое – в рейтинге IBF.
Что касается Маккинсона, то он все свои бои провел на родине, в его послужном списке нет громких имен.
Ранее сообщалось, что Ортис свой следующий поединок проведет 22 января.