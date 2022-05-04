Офіційно. Джо Сміт проведе бій с Бетербієвим

Поєдинок пройде у червні у Нью-Йорку

Артур Бетербієв - Джо Сміт

Промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала поєдинок між чемпіоном WBO в напівтяжкій вазі американцем Джо Смітом (28-3, 22 KO) та володарем титулів WBC і IBF канадце-росіянином Артуром Бетербієвим (17-0, 17 KO).

Бій відбудеться 18 червня на Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Сміт у січні 2022-го року достроково виграв у американця Стіва Джеффрарда. Бетербієв у грудні 2021-го нокаутував Маркуса Брауна.