Мунгия: «Я готов к бою с Головкиным, но также хотел бы побоксировать с Деревянченко»
Ограбление? Бой, в котором украинец едва не выиграл у самого Головкина
Это была вторая попытка Сергея Деревянченко завоевать пояс чемпиона мира
17 ноября 17:30
Фото: Forbes
5 октября 2019 года украинский средневес Сергей Деревянчко вышел на свой второй бой за звание чемпиона мира. Его соперником стал устрашающий нокаутер Геннадий Головкин.
Перед поединком никто не верил в украинского технаря, но он сумел посрамить критиков. Деревянченко побывал в нокдауне уже в первом раунде, однако быстро восстановился и в ходе боя забирал раунд за раундом.
И все же для судей этого оказалось недостаточно, они близким решением отдали победу GGG – 115:112, 114:113, 115:112.
Лучшие моменты боя:
Как вы считаете, Деревянченко победил в том бою, или судьи справедливо признали триумфатором Головкина?
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