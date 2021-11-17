Ограбление? Бой, в котором украинец едва не выиграл у самого Головкина

Это была вторая попытка Сергея Деревянченко завоевать пояс чемпиона мира

Фото: Forbes

5 октября 2019 года украинский средневес Сергей Деревянчко вышел на свой второй бой за звание чемпиона мира. Его соперником стал устрашающий нокаутер Геннадий Головкин.

Перед поединком никто не верил в украинского технаря, но он сумел посрамить критиков. Деревянченко побывал в нокдауне уже в первом раунде, однако быстро восстановился и в ходе боя забирал раунд за раундом.

И все же для судей этого оказалось недостаточно, они близким решением отдали победу GGG – 115:112, 114:113, 115:112.

Лучшие моменты боя:

Как вы считаете, Деревянченко победил в том бою, или судьи справедливо признали триумфатором Головкина?