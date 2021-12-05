Огромный нокаутер Хргович жестко забил своего соперника

Ахматович трижды побывал на настиле

Филип Хргович / Фото: boxingscene.com

На вечере бокса в Лас-Вегасе прошел поединок супертяжей Филипа Хрговича (14-0, 12 KO) и Эмира Ахматовича (16-5-2, 8 KO).



Хорват владел заметный преимуществом, но немец не собирался заранее вывешивать белый флаг. Ахматович пробовал действовать вторым номером и иногда неплохо попадал по Хрговичу. Но Филип будто не чувствовал мощи в ударах Эмира, а вот обратные выпады были очень болезненными.

Во втором раунде Хргович дважды усадил соперника на настил. Ахматович не был готов мириться с таким положением дел и в начале третьей 3-минутки пошел в ва-банк. Но ярая атака успехом не увенчалась, а вот хорват вновь продемонстрировал свою силу – третий нокдаун от Филипа и рефери завершил поединок.

Напомним, что в главном бое вечера Девин Хэйни (27-0, 15 KO) победил Джозефа Диаса (32-2-1, 15 KO).