Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс был, есть и будет оставаться непредсказуемым видом спорта. В нем, как и прежде, все может перевернуть один удар.
В Киеве проходил первый из трех турниров Boxing Jungle. Лучшие боксеры этого шоу получат шанс подписать профессиональный контракт с промоутерской компанией. Но среди них, судя по всему, не будет огромного супертяжа из Николаева Павла Лукьянова.
С ростом 1,95 м ему не составляло труда боксировать против бойца из Хмельницкого Максима Драча – тот серьезно уступал ему в антропометрии. Лукьянов доминировал в ринге, начал даже играть на публику – менял стойки, защищался плечом в стиле Флойда Мейвезера, опускал руки.
Но он побеждал. Драч никак не мог выйти на удобную для себя среднюю или ближнюю дистанции – Лукьянов, который в своем единственном поединке на профи-ринге потерпел поражение решением судей, в этот раз, казалось, наработает на победу.
Вот только у 20-летнего Драча, выигравшего свой единственный бой в профи, оставался еще один раунд.
Лукьянов вновь выглядел максимально уверенным. Но…
За две минуты до конца поединка Драч пробил левой сбоку – Лукьянов почувствовал этот удар, но не подал виду. Через несколько секунд Драч вновь исполнил хук передней рукой, на этот раз вложив в удар намного больше силы – Лукьянов поплыл.
Дальше оставалось только добить соперника – нокаут в последнем, четвертом раунде. Один удар полностью перевернул поединок. Драч добыл свою вторую в карьере победу в профи, а Лукьянов потерпел второе поражение.
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