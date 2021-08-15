Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол

Один удар предрешил исход поединка

Максим Драч нокаутировал Павла Лукьянова / Фото - скриншот

Бокс был, есть и будет оставаться непредсказуемым видом спорта. В нем, как и прежде, все может перевернуть один удар.

В Киеве проходил первый из трех турниров Boxing Jungle. Лучшие боксеры этого шоу получат шанс подписать профессиональный контракт с промоутерской компанией. Но среди них, судя по всему, не будет огромного супертяжа из Николаева Павла Лукьянова.

С ростом 1,95 м ему не составляло труда боксировать против бойца из Хмельницкого Максима Драча – тот серьезно уступал ему в антропометрии. Лукьянов доминировал в ринге, начал даже играть на публику – менял стойки, защищался плечом в стиле Флойда Мейвезера, опускал руки.

Но он побеждал. Драч никак не мог выйти на удобную для себя среднюю или ближнюю дистанции – Лукьянов, который в своем единственном поединке на профи-ринге потерпел поражение решением судей, в этот раз, казалось, наработает на победу.

Максим Драч и Павел Лукьянов на церемонии взвешивания / Фото - В1 Вoxing

Вот только у 20-летнего Драча, выигравшего свой единственный бой в профи, оставался еще один раунд.

Лукьянов вновь выглядел максимально уверенным. Но…

За две минуты до конца поединка Драч пробил левой сбоку – Лукьянов почувствовал этот удар, но не подал виду. Через несколько секунд Драч вновь исполнил хук передней рукой, на этот раз вложив в удар намного больше силы – Лукьянов поплыл.

Дальше оставалось только добить соперника – нокаут в последнем, четвертом раунде. Один удар полностью перевернул поединок. Драч добыл свою вторую в карьере победу в профи, а Лукьянов потерпел второе поражение.

Видео яркого нокаута в главном бою боксерского уик-энда.