Околи: «Если Джошуа хочет победит Усика, ему стоит использовать тактику Фьюри на бой с Уайлдером»
Чемпион мира по версии WBO в крузервейте Лоуренс Околи (16-0, 13 KO) объяснил, как Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) может взять реванш
у обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Как вы видели в бою Фьюри с Уайлдером, Деонтей – исключительный боец, уникальный панчер. Но Фьюри решил, что раз он весит 125,5 кг, то даст ему об этом знать. Фьюри отбросил Уайлдера назад, пережил тяжелые раунды, уронил и остановил его. Я верю, что Джошуа может сделать что-то похожее.
Конечно, Джошуа – талантливый боксер, но Усик – чрезвычайно талантливый боксер. Девять супертяжеловесов из десяти не будут пытаться перебоксировать Александра. Они выйдут в ринг и скажут: «Я природный супертяж, позволь мне тебе это показать». Я верю, что если Джошуа это сделает, то, учитывая его боксерские навыки, он добьется успеха. Энтони слишком полагался на свои боксерские способности, но иногда ты должен помнить, что это контактный вид спорта, поэтому тебе нужно выходить в ринг и вступать в контакт.
Напомним, что Джон Фьюри заявил, что Усик обладает весомой мощью.