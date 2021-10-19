Околи: «Если Джошуа хочет победит Усика, ему стоит использовать тактику Фьюри на бой с Уайлдером»

Усик и Джошуа / Фото: Matchroom Boxing

Чемпион мира по версии WBO в крузервейте Лоуренс Околи (16-0, 13 KO) объяснил, как Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) может взять реванш у обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Конечно, Джошуа – талантливый боксер, но Усик – чрезвычайно талантливый боксер. Девять супертяжеловесов из десяти не будут пытаться перебоксировать Александра. Они выйдут в ринг и скажут: «Я природный супертяж, позволь мне тебе это показать». Я верю, что если Джошуа это сделает, то, учитывая его боксерские навыки, он добьется успеха. Энтони слишком полагался на свои боксерские способности, но иногда ты должен помнить, что это контактный вид спорта, поэтому тебе нужно выходить в ринг и вступать в контакт.