Стала известна дата следующего поединка Лоуренса Околи
Околи намекнул, что следующий поединок проведет в хэвивейте
Британский тяжеловес намерен попробовать себя в новом дивизионе
22:55
Лоуренс Околи / Фото - thetimes.co.ukЧемпион мира по версии WBO в первом тяжелом дивизионе Лоуренс Околи (17-0, 14 КО) в Twitter заинтриговал своих фанатов, сообщив о своих планах на будущее.
«Думаю, в следующем поединке я побалуюсь супертяжелым весом».
Ранее президент Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что Околи проведет следующий поединок 27 февраля.