Олег Малиновский узнал дату следующего боя. Он подерется за пояс WBO

Экс-лидер рейтинга Организации подпишет контракт с новым промоутером

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Олег Малиновский / Фото - facebook.com/b1boxing

Бывший первый номер рейтинга WBO в полулегком весе Олег Малиновский (27-0, 8 КО) узнал дату следующего боя.

Экс-чемпион Европы по версии WBO проведет свой второй поединок в 2021 году. В марте он победил грузина Георги Гачичиладзе (16-38-1, 9 КО) техническим нокаутом в пятом раунде.

Следующий поединок Малиновский проведет 12 июня в Киеве. В главном бою вечера бокса новой промоутерской компании B1 Boxing, с которой бывший клиент К2 вскоре подпишет контракт, украинец оспорит титул WBO Inter-Continental. Соперник пока не определился.

Также в рамках этого вечера бокса свои встречи проведут Владислав Сиренко, Игорь Шевадзуцкий, Инна Статкевич, братья Валентин и Богдан Штонды.