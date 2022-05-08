Олександр Усик опустився на одну позицію

Олександр Усик опустився на одну позицію

Авторитетний статистичний портал BoxRec оновив рейтинги кращих боксерів поза вагової категорії.

Через поразку росіянину Дмитру Біволу з 1-ї на 2-гу сходинку опустився абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес.

На першій сходинці розмістився чемпіон світу WBC у надважкому дивізіоні Тайсон Ф’юрі. На третю сходинку піднявся Бівол, через що українець Олександр Усик опустився з 6-го на 7-ме місце.

Нагадаємо, раніше Бівол у напівважкій вазі переміг Альвареса, який не зміг нічого протипоставити розмірам свого суперника.