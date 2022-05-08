Роберт Гарсия: «У Канело есть шансы против Усика»
Олександр Усик опустився на одну позицію
Олександр Усик опустився на одну позицію
16:55
Авторитетний статистичний портал BoxRec оновив рейтинги кращих боксерів поза вагової категорії.
Через поразку росіянину Дмитру Біволу з 1-ї на 2-гу сходинку опустився абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес.
На першій сходинці розмістився чемпіон світу WBC у надважкому дивізіоні Тайсон Ф’юрі. На третю сходинку піднявся Бівол, через що українець Олександр Усик опустився з 6-го на 7-ме місце.
Нагадаємо, раніше Бівол у напівважкій вазі переміг Альвареса, який не зміг нічого протипоставити розмірам свого суперника.
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