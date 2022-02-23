Олимпийская чемпионка по боксу из Франции сделала пост в поддержку Украины

Фото: Boxing Scene

Олимпийская чемпионка по боксу Рио-2016 Эстель Моссели (9-0, 1 КО) в Instagram отреагировала на события, происходящие в Украине.

В своем посте спортсменка использовала тэги «Украина» и «нет войне»:

Мысль к тем, кто готовится к нежеланной войне, и к тем, кто страдает от нее и сегодня. Меня до глубины души задело происходящее на землях моих предков. Мир был бы гораздо лучше, если бы правила и уважение применялись ко всем добровольно или принудительно».