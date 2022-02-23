Владимир Кличко: «У Украины сильный и сплоченный народ, который превыше всего ценит свою независимость»
Олимпийская чемпионка по боксу из Франции сделала пост в поддержку Украины
Мама Эстель Моссели является украинкой
15:38
Фото: Boxing Scene
Олимпийская чемпионка по боксу Рио-2016 Эстель Моссели (9-0, 1 КО) в Instagram отреагировала на события, происходящие в Украине.
В своем посте спортсменка использовала тэги «Украина» и «нет войне»:
«Мое душевное состояние: я готовлюсь к боксу, я преисполнена решимости. Важный бой для меня, возвращение спустя более года без выступления на ринге. Я могла, я хотела, но вещи не всегда идут так, как ты хочешь. Кроме того, что сейчас, я должна проследить, чтобы это произошло именно так, как я хочу. Мы готовы бороться за уважение? Обусловлены ли мы бороться за уважение? Я так не думаю, но иногда у нас нет выбора. Сражайтесь за нашу свободу.
Мысль к тем, кто готовится к нежеланной войне, и к тем, кто страдает от нее и сегодня. Меня до глубины души задело происходящее на землях моих предков. Мир был бы гораздо лучше, если бы правила и уважение применялись ко всем добровольно или принудительно».
Мать Эстель – украинка, отец из Конго. Моссели родилась во Франции, куда переехали ее родители.
Напомним, Владимир Кличко поддержал украинский народ.