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«Он 150% химичится». Украинский суперсредневес обвиняет Канело в коррупции

Хитров уверен, что все боксерские организации находятся с Альваресом в тесном сотрудничестве
Бокс Профессиональный бокс
13:17
«Он 150% химичится». Украинский суперсредневес обвиняет Канело в коррупции
Сауль Альварес / Фото: ESPN

Украинский боксер второго среднего веса Евгений Хитров (20-2, 17 KO) уверен, что лучший боксер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) использует допинг:

Где организации зарабатывают, те бои они и санкционируют. Почему Канело сейчас дерется со всеми, с кем он хочет, в какой бы вес он не поднялся? Потому что он кормит все четыре организации. И я тебе даю 150% на то, что он на такой химии сумасшедшей.

И его предупреждают, потому что каждая организация направляет эту проверку. Они предупреждают его, когда будет проверка. И он готов – вовремя химичится, вовремя выводится. Я тебе даю 150%, что Канело химичится. Хотя как человек... То, что я видел за 2,5 года, все его высказывания о спорте и все — вот в этом плане он красавчик, честно говоря.

Его предупреждают. Я уверен в этом. Команду предупреждают, когда будет допинг-проба, и они подбирают все. Я даю 150%, что они ежедневно в контакте. Не он конкретно, а менеджеры его или человек, который этим занимается.

Также Хитров заявил, что Сергея Ковалева (34-4-1, 29 KO) подкупили на бой с Канело.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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Евгений Хитров Сауль Альварес

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