Он будет править после Усика и Фьюри. Портер назвал самого перспективного боксера года

Этот парень в этом году отправил в нокдаун Фьюри и жестого нокаутировал украинца Тесленко

Джаред Андерсон / Фото: Top Rank Двукратный чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер в эфире своего YouTube-подкаста заявил, что 22-летний американский супертяжеловес Джаред Андерсон (11-0, 11 KO) является главным проспектом 2021 года.

«Я выберу Джареда Андерсона. Это мой чувак и он является будущим супертяжелого веса. Он провел за год четыре боя против неплохих парней и всех нокаутировал. Это не так уж и часто случается для проспектов на таком уровне». Напомним, в декабре Андерсон нокаутировал во втором раунде украинца Александра Тесленко.

Карен Агабекян