Усик сообщил, что на днях дебютирует за украинский футбольный клуб
«Он будет выглядеть лучше». Паркер поделился прогнозом на реванш Усик – Джошуа
Джозеф считает, что Александр справится с Энтони
18:30
Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в интервью Behind The Gloves высказался о грядущем реванше Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Я бы хотел, чтобы у меня был магический шар. Чтобы я знал, кто выиграет поединок. Я знаю, что Джошуа работает над несколькими вещами и хочет небольших перемен в лагере и тренировочном процессе. Усик будет достаточно уверен в своих силах. Александр будет выглядеть лучше, чем в первом бою, как и Энтони. И я вижу, как Усик забирает еще одну победу.
Промоутер украинца заявил, что неудача во втором поединке поставит крест на карьере Джошуа.
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