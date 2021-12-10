«Он должен победить». Кроуфорд дал прогноз на бой Ломаченко – Комми

Чемпион полусреднего веса – о следующем поединке украинца

Теренс Кроуфорд / фото - Getty Images

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) дал свой прогноз на предстоящий бой экс-чемпиона трех дивизионов Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и Ричарда Комми (30-3, 27 КО). Цитирует Кроуфорда портал ESPN.

«Ломаченко нужно быть собой, использовать свою подвижность и уходить от правой руки Комми. Я думаю, что подвижность и навыки Ломаченко окажутся не по зубам Комми. Ричарду следует рубиться с Ломаченко, бить по корпусу, заставлять Василия больше думать. Нужно наносить первый и последний удар, заканчивать комбинации. Ломаченко возьмет этот боя. Я не могу представить его досрочную победу, но он должен победить».

Напомним, бой Ломаченко и Комми состоится 12 декабря в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Ранее Ломаченко заявил что не против провести реванш с Лопесом даже без поясов.