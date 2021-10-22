«Он дрался с каким-то ничтожеством». Теофимо Лопес уже не раз высказывался о следующем сопернике Ломаченко

И сам побеждал его

Интервью

Ричард Комми и Теофимо Лопес / Фото - Boxing Scene

До возвращения Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) остается не так уж и много времени. 12 декабря украинец должен подраться с Ричардом Комми (30-3, 27 КО), бывшим обладателем пояса IBF.

Этого титула его лишил Теофимо Лопес. Американец нокаутировал соперника уже во втором раунде. Да и вообще он достаточно много высказывался о Комми.

Вот что о следующем сопернике Ломаченко думает абсолютный чемпион мира, который побеждал и Ричарда, и Василия.

После боя Комми – Чаниев

«Он боксировал передо мной. Дрался с каким-то ничтожеством, у которого рекорд где-то 13-0, 6 побед нокаутом. Выглядело так, что они нашли кого-то просто, чтобы Комми выглядел хорошо против него. Да, он чемпион мира, он хороший боксер. Но все они такие, пока не встретятся с Теофимо Лопесом».

«Я уважаю его как чемпиона. Но когда мы встретимся в ринге, то я просто выключу ему свет».

«Это большой бой. Я это знаю. Он изменит все. Я работаю на переделе. Понимаю, что от меня требуют поединки чемпионского калибра. Это действительно большой бой».

«Он пытается доказать всем, что не боится меня. Но я знаю, что на самом деле он не хотел драться со мной. Но я обязательный претендент. Так что у него не было выбора. Можешь просто оставить пояс и показать всем, что не хочешь драться со мной. Или же встреться со своими страхами и подерись со мной. Если бы он имел выбор, то лучше подрался бы с Ломаченко. Но я его не обвиняю. Каждый ищет лучшее для себя».

«Он ничего не сказал. Сказал, что нокаутирует меня и все такое. Но это нормально – я здесь для того, чтобы победить его, а он – чтобы победить меня. Мы ведь бойцы. Он хочет показать лучшее, на что способен. Я тоже».

«Комми сильный боец. У него есть мощь в обоих руках. Но и у меня ведь тоже. Мы физически и психологически готовы к тому, что он нам преподнесет».

После боя

«Комми – чертов засранец. Его удар мог бы сделать со мной то же, что и мой с ним, только попади он по мне».

«Комми нравится мне как человек. Но я сделал то, что должен был сделать. Это бизнес, ничего личного».

«Сейчас Ломаченко просто пытается драться с моими объедками, пытается вернуться и очистить свое имя».

Мы привыкли к тому, что Лопес направо и налево разбрасывается жесткими фразами, обливает своих соперников грязью. Но Комми заслужил его уважение. Не зря же американец так рьяно поддерживал Ричарда, когда тот возвращался после поражения.