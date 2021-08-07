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«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады

Олег Кудеров считает, что ситуация неоднозначная
Бокс Аматорский бокс
17:30
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады Эксклюзив
Момент нокаута Александра Хижняка / Фото - by Buda Mendes/Getty Images

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, председатель судейской коллегии Национальной лиги профессионального бокса Украины, судья международной категории Олег Кудеров для XSPORT.ua разобрал спорный нокаут Александра Хижняка.

Украинец вышел в финал Олимпийских игр, подчистую выиграл первые два раунда и превосходил соперника в третьем, но пропустил удар и оказался на канвасе. Хижняк встал и хотел продолжить бой, но судья не стал отсчитывать нокдаун, остановив поединок.

Двоякая ситуация. Все говорят о судье, но ситуация двоякая. Хижняк встал и его повело. В олимпийском боксе могут быть свои правила, по-своему они могут это расценивать. Но, опять же, это на рассмотрение судьи.

В профессиональном боксе он мог бы поступить и так, и так. Тут я бы однозначно не говорил, что судья виноват.

Был пропущен удар. Думаю, рефери, который обслуживает финал Олимпийских игр, он должен быть квалифицированным. Только он видел глаза боксера, понимал степень ответственности.

Не может быть однозначного мнения. Я видел момент падения Хижняка, как он встал, а его еще штормит, он еще плывет.

Да, мы все хотели бы, чтобы судья начал считать. Скорее всего, возможно, после счета «восемь» Хижняк уже мог бы продолжать. Возможно. Но судье виднее там. Мне очень сложно обвинять судью в этой ситуации – я там не был, мы все видели по телевизору, а телевизор все искажает.

Такая ситуация, неоднозначная.

То, что Хижняк выигрывал бой, вел его, это как-то виляет?

Один удар решает все. Вот и все – в боксе так. Человек может выигрывать вчистую, но один удар – и он проигрывает.

Судья не должен обращать на это внимание?

Любой судья выходит в ринг и понимает степень ответственности – это финал Олимпийских игр. Я уверен, что он был по-максимуму сконцентрирован. Не знаю, смотреть на то, что боксер выигрывает – один удар и он лежит. И что? Рефери смотрит, как он после этого удара – смог восстановиться, сможет это сделать или не может. Судья принял решение так.

Я, как зритель, как болельщик, хотел бы, чтобы он отсчитал. Но он принял такое решение.

А вы бы какое решение приняли?

Опять же, ему виднее. И такое решение правильное, и такое. Но ему виднее – он ближе всех находится к боксерам. Он видит глаза боксера, он принимает решение. Даже те, кто вокруг – они не видят этого, он ближе всех находится.

А если боксер не восстановился, а он ему говорит все равно боксировать, после этого следующий удар и он попадает в больницу. Кто будет нести за это ответственность? Рефери. Поэтому он в этой ситуации принимает решение единолично.

На видео видно, что он начал отсчет – показал палец. Но потом, судя по всему, увидел что-то и решил остановить бой, не продолжать считать.

Вы смотрели полуфинал, там тоже вопросы к судейству были.

Мы ведь как зрители – болеем за одного боксера. Всегда есть кто-то недовольный. Если выиграл один угол – недоволен другой. Но мы выиграли. А то, что судейство – знаете, можно все на него сваливать. Нужно выигрывать.

Говорить, что плохое судейство… Выиграли полуфинал – нужно о нем забыть, это победа. А вот финал, конечно, нам всем неприятно, что такая ситуация произошла. 

Сергей Лукьяненко
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