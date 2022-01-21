«Он в США был никому не нужен». Экс-тренер Кличко поддал сомнению причины Усика делать карьеру в Украине
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев высказал свою точку зрения о причинах, по которым Александр Усик (19-0, 13 KO) начал свою карьеру в Украине:
Как я и говорил, рано или поздно придется поныть, оправдываться и рассказывать истории. Может быть, они правдивые, но у меня есть своя точка зрения. Например, о том, что жена не захотела поехать в Америку из-за того, что ей не хотелось уезжать из Украины. Честно говоря, это полный бред. Покажите мне девушку или жену, которая не хотела бы жить в Америке, имея известного мужа-спортсмена, который будет зарабатывать миллионы.
Как вы думаете, правду он рассказал? Когда он приехал в Америку с Ломаченко, Василию предложил контракт Боб Арум, а Усику никто ничего не предлагал. Он рассказывал, что ему предлагали. Может быть, и предлагали, но почему ты не остался там? Предлагают – оставайся. Америка – Мекка бокса, есть шансы и возможности зарабатывать большие деньги. Ты же жаловался, что у нас мало платят, не продают трансляции. Так чего ты тогда сидишь в Украине? Поезжай в Америку, подписал бы контракт.
Это говорит о чем? Что он говорит неправду. Все, что происходило в Америке, говорит о том, что в то время он там был никому не нужен.
Отметим, что следующий поединок Усик может провести с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте – об этом говорят промоутеры и «Цыганского короля», и AJ.
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