«Он в США был никому не нужен». Экс-тренер Кличко поддал сомнению причины Усика делать карьеру в Украине

Александр Усик / Фото: Instagram

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев высказал свою точку зрения о причинах, по которым Александр Усик (19-0, 13 KO) начал свою карьеру в Украине:



Как вы думаете, правду он рассказал? Когда он приехал в Америку с Ломаченко, Василию предложил контракт Боб Арум, а Усику никто ничего не предлагал. Он рассказывал, что ему предлагали. Может быть, и предлагали, но почему ты не остался там? Предлагают – оставайся. Америка – Мекка бокса, есть шансы и возможности зарабатывать большие деньги. Ты же жаловался, что у нас мало платят, не продают трансляции. Так чего ты тогда сидишь в Украине? Поезжай в Америку, подписал бы контракт.

Это говорит о чем? Что он говорит неправду. Все, что происходило в Америке, говорит о том, что в то время он там был никому не нужен.