Усик вдохновил? Джошуа после дебюта украинца в профессиональном футболе сыграл в «пляжку»
«Он хочет драться с лучшими». В команде Джошуа заявили, что Энтони сокрушит Усика в реванше
Проще было не драться с украинцем и отдать пояс, но AJ не такой
12:24
Фото: Matchroom
CEO Matchroom Boxing Фрэнк Смит в интервью Boxing Social высказался о реванше Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Послушайте, Джошуа хочет драться с лучшими. Он доказывает это из разу в раз. Но он не получает за это должного уважения – он же мог просто оставить пояс. Но ему нужны бои с лучшими.
Сейчас Джошуа думает лишь о том, как вернуться в ринг и сокрушить Усика. А наша работа, как его команды, дать ему возможные пути развития карьеры.
Джошуа вдохновился дебютом Усика в профессиональном футболе.
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