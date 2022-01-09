Тренер Тейлора – о бое с Кэттероллом: «Нет варианта, что Джош проиграет»
«Он может только ждать и лаять». Слова Лопеса об «абсолюте» в 2022 году вызвали у Тейлора лишь улыбку
Джош заявил, что у Теофимо впереди долгий путь
09 января 21:46
Фото: shropshirestar.com
Абсолютный чемпион Джош Тейлор (18-0, 13 KO) в интервью iFL TV высказался о заявлении Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO), что он станет «абсолютом» в 2022-м году:
Снова. Он написал, что хочет стать абсолютным чемпионом вновь (улыбается). Да, я видел это. Но дело в том, что он не был абсолютным чемпионом в первом месте, так что ему придется попробовать в какой-то момент. Его ждет долгий поиск чтобы добиться этого поединка. Он может только ждать и лаять.
Отец Теофимо назвал приоритетного соперника своего сына.
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