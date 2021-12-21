Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 32
Развернуть Свернуть
Хоккей (7 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Альтаир 6:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
00:00 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинс 2:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис -:- Перенесен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 100:90 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс 100:105 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс 121:114 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс 115:110 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс 111:105 Окончен
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс 137:106 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 5) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Дженоа - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:30 Севилья - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Миннесота Уайлд 7:4 Окончен
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:108 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс 133:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 112:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 113:98 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 92:116 Окончен
Футбол (15 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
17:30 Венеция - Лацио -:- Запланирован
19:30 Интер - Торино -:- Запланирован
19:30 Рома - Сампдория -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Милан -:- Запланирован
21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Гранада - Атлетико -:- Запланирован
22:30 Атлетик - Реал -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком

Британец все же нашел внутреннее равновесие после сокрушительного поражения
Бокс Профессиональный бокс
14:36
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком Тема дня
Энтони Джошуа / Фото - Matchroom Boxing

К концу года принято закрывать все дела, окончательно определяться с мыслями и строить планы на год грядущий с чистого листа. Похоже, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сделал это даже чуточку ранее.

Британца уже не беспокоят вопросы о своем будущем – он с ними окончательно определился и теперь работает над достижением своей цели. AJ твердо решил – он не будет уходить в сторону и давать возможность Тайсону Фьюри оспаривать звание абсолютного чемпиона мира в бою против Александра Усика. Его не интересуют любые деньги, которые могла бы предложить за это команда «Цыганского короля» – он хочет взять реванш у украинца сам.

Несмотря на свою скромность, которой Джошуа славится, сокрушительное поражение в бою с Усиком очень задело его эго. Оно и является сейчас для него главной движущей силой на путь к реваншу.

Фото - Newsclay
Фото - Newsclay

Следующий бой Джошуа планирует провести уже в первом квартале 2022 года, и никакой другой соперник, кроме Усика, не рассматривается. Дэвид Ганса, один из членов управленческой команды Джошуа, несколько дней назад заявил в интервью talkSPORT, что разговор о возможном отступлении после компенсации от Фьюри был коротким: Джошуа отверг все варианты.

«Честно говоря, я и Эдди разговаривали с Фредди [Каннингемом, менеджером Джошуа] и несколькими другими парнями. Мы только начали говорить – как он нас заткнул. Это было полный отказ.

AJ знает, что, как команда менеджеров, мы собираемся изучить для него все варианты. Но он очень сосредоточен на том, чтобы исправить все, что ему нужно».

Даже странно слышать такие слова на фоне того, что в некоторых своих интервью Джошуа сомневался, будет ли он драться с Усиком, если команда Фьюри предложит ему очень большие деньги. Британский боксер отмечал, что в какой-то момент в нем может проснуться бизнесмен.

«Отойти в сторону? Не знаю, согласуется ли это с моими моральными принципами, – заявил Джошуа в последнем интервью IFL TV. – Но позвольте мне быть честным с вами, я также хочу, чтобы меня знали как одного из самых умных бизнесменов. Если предложение хорошее по деньгам, мы должны на это посмотреть, но уважение ко мне имеет гораздо большую ценность, чем просто деньги», – говорил Джошуа еще в конце ноября.

Теперь же он категоричен. Даже слушать никого не стал.

«Как управленческая команда, мы изучаем все лучшие варианты и предложим их ему, – продолжает жаловаться на категоричность клиента Ганса. – В конце концов, это будет его решение. Я не думаю, что тот разговор остался законченным, но Усик так Усик».

Фото - twitter.com/anthonyjoshua
Фото - twitter.com/anthonyjoshua

Немногословность вообще одно из главных качеств Джошуа. Но после поражения от Усика он дал несколько сенсационных интервью, в которых ругался матом и обещал надрать всем задницы. Правда, это продолжалось недолго. Сейчас Джошуа снова ушел в себя и работает над достижением цели. По словам его промоутера Эдди Хирна, сейчас не исключен вариант полной перезагрузки тренировочного процесса AJ, включительно со сменой зала и тренера Роба Маккракена, с которым британский боксера работал еще со времен любительской карьеры и вместе с ним стал чемпионом мира.

«Он работает, – подтвердил Хирн. – Он работает за кулисами, и иногда люди воспринимают молчание как слабость. Они очень ошибаются, поскольку он закулисно закладывает основы, чтобы быть уверенным, что он победит Александра в матче-реванше.

Я действительно предполагаю, что в лагере появятся еще несколько людей, может быть, будет даже новое место, но это все пока что закрытая информация. Нам нужно убедиться, что его подготовка будет идеальной к этому бою, который ему обязательно нужно выиграть».

Роб Маккракен и Энтони Джошуа / Фото - Matchroom Boxing
Роб Маккракен и Энтони Джошуа / Фото - Matchroom Boxing

Команда Джошуа наконец-то пришла к общей концепции после того, как целый ноябрь и половину декабря все ее представители говорили разные вещи. В такой ситуации, уже в начале следующего года Тайсон Фьюри будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в поединке против Диллиана Уайта, а Усику нужно готовиться не повторить судьбу Энди Руиса в реванше с Джошуа. Чтобы потом замахнуться на максимальную вершину.

Но настрой Джошуа должен вселять уверенность в сердца его фанатов. Именно с такими эмоциями британец на протяжении нескольких лет не знал поражений и коллекционировал титулы чемпиона мира, которые теперь в своих руках держит Усик. Но для украинца это как раз тот случай, когда их выигрыш может быть более простым, нежели удержание.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энтони Джошуа Александр Усик Эдди Хирн Тайсон Фьюри Александр Усик - Энтони Джошуа

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
21 декабря 2021г. 14:58
Желание достойно уважение только есть один нюанс надо привязать рспредениние гонорарів Тафсона Фьюри и Уайта к Усик - Джошуа со стороны чемпионов 80 на 20 без проблем тогда посмотрим на его искренность в реванше
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гвоздик назвал лучших боксеров в истории Украины
Гвоздик назвал лучших боксеров в истории Украины
Бокс Профессиональный бокс
14:35
Определены топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году
Определены топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году
Olympics
12:51
У Джошуа появилась альтернатива реваншу с Усиком
У Джошуа появилась альтернатива реваншу с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
12:23
Джошуа решил выйти из зоны комфорта перед реваншем с Усиком. Он покинет зал, который сделал его чемпионом мира
Мнение
Джошуа решил выйти из зоны комфорта перед реваншем с Усиком. Он покинет зал, который сделал его чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 18:03
1
Уоррен: «Это позор, что в 2021 году не удалось организовать бой Фьюри – Джошуа»
Уоррен: «Это позор, что в 2021 году не удалось организовать бой Фьюри – Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 16:35
Дядя Фьюри: «Джошуа хотел попасть в ту же ловушку, что и Кличко»
Дядя Фьюри: «Джошуа хотел попасть в ту же ловушку, что и Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 14:36

Новости: Бокс

Джейкобс договорился о поединке с бывшим претендентом на титул
Джейкобс договорился о поединке с бывшим претендентом на титул
Профессиональный бокс
15:34
Украинец Скороход уже совсем скоро вернется в ринг
Украинец Скороход уже совсем скоро вернется в ринг
Профессиональный бокс
15:06
Гвоздик: «По логике, после пятого раунда должны были остановить бой Бетербиев – Браун»
Гвоздик: «По логике, после пятого раунда должны были остановить бой Бетербиев – Браун»
Профессиональный бокс
14:58
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Профессиональный бокс
14:36
Гвоздик назвал лучших боксеров в истории Украины
Гвоздик назвал лучших боксеров в истории Украины
Профессиональный бокс
14:35
Бывший чемпион мира посоветовал Альваресу согласиться на бой с Джейком Полом
Бывший чемпион мира посоветовал Альваресу согласиться на бой с Джейком Полом
Профессиональный бокс
14:27
Гвоздик: «Ломаченко разберет Камбососа по запчастям»
Гвоздик: «Ломаченко разберет Камбососа по запчастям»
Профессиональный бокс
14:00
Тайсон Фьюри поделился мнением о Ленноксе Льюисе
Тайсон Фьюри поделился мнением о Ленноксе Льюисе
Профессиональный бокс
13:52
Гвоздик: «Анатолий Ломаченко – великий тренер и будет ли еще такой тренер в Украине, я не знаю»
Гвоздик: «Анатолий Ломаченко – великий тренер и будет ли еще такой тренер в Украине, я не знаю»
Профессиональный бокс
13:51
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
51
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
13
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости