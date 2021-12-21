«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком

Британец все же нашел внутреннее равновесие после сокрушительного поражения

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Энтони Джошуа / Фото - Matchroom Boxing

К концу года принято закрывать все дела, окончательно определяться с мыслями и строить планы на год грядущий с чистого листа. Похоже, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сделал это даже чуточку ранее.

Британца уже не беспокоят вопросы о своем будущем – он с ними окончательно определился и теперь работает над достижением своей цели. AJ твердо решил – он не будет уходить в сторону и давать возможность Тайсону Фьюри оспаривать звание абсолютного чемпиона мира в бою против Александра Усика. Его не интересуют любые деньги, которые могла бы предложить за это команда «Цыганского короля» – он хочет взять реванш у украинца сам.

Несмотря на свою скромность, которой Джошуа славится, сокрушительное поражение в бою с Усиком очень задело его эго. Оно и является сейчас для него главной движущей силой на путь к реваншу.

Фото - Newsclay Фото - Newsclay

Следующий бой Джошуа планирует провести уже в первом квартале 2022 года, и никакой другой соперник, кроме Усика, не рассматривается. Дэвид Ганса, один из членов управленческой команды Джошуа, несколько дней назад заявил в интервью talkSPORT, что разговор о возможном отступлении после компенсации от Фьюри был коротким: Джошуа отверг все варианты.

«Честно говоря, я и Эдди разговаривали с Фредди [Каннингемом, менеджером Джошуа] и несколькими другими парнями. Мы только начали говорить – как он нас заткнул. Это было полный отказ. AJ знает, что, как команда менеджеров, мы собираемся изучить для него все варианты. Но он очень сосредоточен на том, чтобы исправить все, что ему нужно».

Даже странно слышать такие слова на фоне того, что в некоторых своих интервью Джошуа сомневался, будет ли он драться с Усиком, если команда Фьюри предложит ему очень большие деньги. Британский боксер отмечал, что в какой-то момент в нем может проснуться бизнесмен.

«Отойти в сторону? Не знаю, согласуется ли это с моими моральными принципами, – заявил Джошуа в последнем интервью IFL TV. – Но позвольте мне быть честным с вами, я также хочу, чтобы меня знали как одного из самых умных бизнесменов. Если предложение хорошее по деньгам, мы должны на это посмотреть, но уважение ко мне имеет гораздо большую ценность, чем просто деньги», – говорил Джошуа еще в конце ноября.

Теперь же он категоричен. Даже слушать никого не стал.

«Как управленческая команда, мы изучаем все лучшие варианты и предложим их ему, – продолжает жаловаться на категоричность клиента Ганса. – В конце концов, это будет его решение. Я не думаю, что тот разговор остался законченным, но Усик так Усик».

Фото - twitter.com/anthonyjoshua Фото - twitter.com/anthonyjoshua

Немногословность вообще одно из главных качеств Джошуа. Но после поражения от Усика он дал несколько сенсационных интервью, в которых ругался матом и обещал надрать всем задницы. Правда, это продолжалось недолго. Сейчас Джошуа снова ушел в себя и работает над достижением цели. По словам его промоутера Эдди Хирна, сейчас не исключен вариант полной перезагрузки тренировочного процесса AJ, включительно со сменой зала и тренера Роба Маккракена, с которым британский боксера работал еще со времен любительской карьеры и вместе с ним стал чемпионом мира.

«Он работает, – подтвердил Хирн. – Он работает за кулисами, и иногда люди воспринимают молчание как слабость. Они очень ошибаются, поскольку он закулисно закладывает основы, чтобы быть уверенным, что он победит Александра в матче-реванше. Я действительно предполагаю, что в лагере появятся еще несколько людей, может быть, будет даже новое место, но это все пока что закрытая информация. Нам нужно убедиться, что его подготовка будет идеальной к этому бою, который ему обязательно нужно выиграть».

Роб Маккракен и Энтони Джошуа / Фото - Matchroom Boxing Роб Маккракен и Энтони Джошуа / Фото - Matchroom Boxing

Команда Джошуа наконец-то пришла к общей концепции после того, как целый ноябрь и половину декабря все ее представители говорили разные вещи. В такой ситуации, уже в начале следующего года Тайсон Фьюри будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в поединке против Диллиана Уайта, а Усику нужно готовиться не повторить судьбу Энди Руиса в реванше с Джошуа. Чтобы потом замахнуться на максимальную вершину.

Но настрой Джошуа должен вселять уверенность в сердца его фанатов. Именно с такими эмоциями британец на протяжении нескольких лет не знал поражений и коллекционировал титулы чемпиона мира, которые теперь в своих руках держит Усик. Но для украинца это как раз тот случай, когда их выигрыш может быть более простым, нежели удержание.