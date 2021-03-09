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Вчера 58 28
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Завтра 57 30
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Вчера не было важных матчей
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
22:00 Ньюкасл - Астон Вилла Окончен 1:1 Окончен
22:00 Ньюкасл - Астон Вилла Окончен 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 20/21
22:00 Реймс - Лион Окончен 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 20/21
21:30 Аугсбург - Боруссия Мёнхенгладбах Окончен 3:1 Окончен
Серия А (Италия) 20/21
16:00 Лацио - Кротоне Окончен 3:2 Окончен
21:45 Аталанта - Специя Окончен 3:1 Окончен
16:00 Лацио - Кротоне Окончен 3:2 Окончен
21:45 Аталанта - Специя Окончен 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 20/21
22:00 Леванте - Валенсия Окончен 1:0 Окончен
22:00 Леванте - Валенсия Окончен 1:0 Окончен
Первая лига 20/21
14:00 Горняк-Спорт - Прикарпатье Окончен 1:1 Окончен
18:00 Оболонь - Верес Перенесен -:- Перенесен
18:00 Черноморец - Волынь Окончен 1:0 Окончен
Хоккей
КХЛ 20/21
15:30 Барыс - Металлург Мг Окончен 3:5 Окончен
15:30 Барыс - Металлург Мг Окончен 3:5 Окончен
НХЛ 20/21
02:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс Окончен 5:1 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс Окончен 4:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз Окончен 5:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз Окончен 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Окончен 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Окончен 4:0 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс Окончен 2:5 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг Окончен 6:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс Окончен 2:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Монреаль Канадиенс Окончен 2:1 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс Окончен 5:1 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс Окончен 4:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз Окончен 5:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз Окончен 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Окончен 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Окончен 4:0 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс Окончен 2:5 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг Окончен 6:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс Окончен 2:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Монреаль Канадиенс Окончен 2:1 Окончен
Баскетбол
НБА 20/21
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс Окончен 105:102 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс Окончен 121:109 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс Окончен 120:121 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс Окончен 105:127 Окончен
03:00 Майами Хит - Орландо Мэджик Окончен 111:103 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс Окончен 134:101 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс Окончен 105:135 Окончен
04:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс Окончен 116:108 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз Окончен 130:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс Окончен 121:127 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс Окончен 125:105 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс Окончен 105:102 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс Окончен 121:109 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс Окончен 120:121 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс Окончен 105:127 Окончен
03:00 Майами Хит - Орландо Мэджик Окончен 111:103 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс Окончен 134:101 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс Окончен 105:135 Окончен
04:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс Окончен 116:108 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз Окончен 130:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс Окончен 121:127 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс Окончен 125:105 Окончен
Суперлига 20/21
18:00 Химик - Николаев Окончен 70:62 Окончен
19:00 БК Одесса - Черкасские Мавпы Окончен 65:71 Окончен
18:00 Химик - Николаев Окончен 70:62 Окончен
19:00 БК Одесса - Черкасские Мавпы Окончен 65:71 Окончен
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
17:00 Роберто Баутиста-Агут - Андрей Рублёв Окончен 2:0 Окончен
18:45 Тэйлор Гэрри Фритц - Николай Басилашвили Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
20:20 Daniell M / Oswald P - Карацев А / Рублёв А Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
15:30 Карен Хачанов - Мэтью Эбден Окончен 1:2 Окончен
17:40 Даниил Медведев - Jannik Sinner Окончен 2:0 Окончен
19:00 Пьерр Хьюз Херберт - Стефанос Циципас Окончен 2:1 Окончен
21:35 Артур Риндеркнеч - Уго Умбер Окончен 1:2 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
13:30 Арендс С / Пел Д - Lammons N / Withrow J Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Кристиан Гарин - Алехандро Табило Окончен 2:0 Окончен
16:00 Факундо Баньис - Ласло Дйере Окончен 2:1 Окончен
18:30 Федерико Дельбонис - Holger Vitus Nodskov Rune Окончен 2:0 Окончен
21:00 Кристиан Гарин - Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио Окончен 2:0 Окончен
23:00 Даниел Элахи Галан Риверос - Роберто Карбалле Баэна Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
17:00 Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Симон Болели / Максимо Гонсалез Окончен 0:2 Окончен
19:00 Андре Горанссон / Оливейра Г - Барриос Вера М / Табило А Окончен 2:1 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
00:30 Астра Шарма - Сара Соррибес Тормо Окончен 0:2 Окончен
03:00 Кэти Макнейли - Эжени Бушар Окончен 0:2 Окончен
04:40 Анна-Каролина Шмиедлова - Мари Боузкова Окончен 0:2 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
00:00 Санчес М / Фанни Столлар - Dolehide C / King V Окончен 2:1 Окончен
01:25 Krawczyk D / Olmos G - Болсова Задойнов А / Данка Ковинич Окончен 1:0 Окончен
05:00 Боушар Е / Вандевеге К - Перес Э / Шарма А Окончен 0:2 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
15:00 Гарбин Мугуруса - Элисе Мертенс Окончен 2:0 Окончен
17:25 Барбора Крейчикова - Жил Белен Тейхманн Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
12:00 Ксю Ю / Янг Ж - Babos T / Kudermetova V Окончен 2:0 Окончен
19:30 Mattek-Sands B / Pegula J - Гуарачи А / Юрак Д Окончен 0:2 Окончен
Сейчас нет матчей
Сейчас нет важных матчей
Теннис
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:00 Перес Э / Шарма А - Санчес М / Фанни Столлар 2-й сет 0:1 2-й сет
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
14:30 Лидс - Челси Запланирован -:- Запланирован
17:00 Кристал Пэлас - Вест Бромвич Альбион Запланирован -:- Запланирован
19:30 Эвертон - Бернли Запланирован -:- Запланирован
22:00 Фулхэм - Манчестер Сити Запланирован -:- Запланирован
14:30 Лидс - Челси Запланирован -:- Запланирован
19:30 Эвертон - Бернли Запланирован -:- Запланирован
22:00 Фулхэм - Манчестер Сити Запланирован -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
14:00 Анже - Сент-Этьен Запланирован -:- Запланирован
18:00 Марсель - Брест Запланирован -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 20/21
16:30 Вольфсбург - Шальке Запланирован -:- Запланирован
16:30 Унион Берлин - Кельн Запланирован -:- Запланирован
16:30 Майнц - Фрайбург Запланирован -:- Запланирован
16:30 Вердер - Бавария Запланирован -:- Запланирован
19:30 Боруссия Дортмунд - Герта Запланирован -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
16:00 Сассуоло - Верона Запланирован -:- Запланирован
19:00 Беневенто - Фиорентина Запланирован -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Удинезе Запланирован -:- Запланирован
16:00 Сассуоло - Верона Запланирован -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
15:00 Алавес - Кадис Запланирован -:- Запланирован
17:15 Реал - Эльче Запланирован -:- Запланирован
19:30 Осасуна - Реал Вальядолид Запланирован -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Атлетико Запланирован -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 20/21
14:00 Минай - Ингулец Запланирован -:- Запланирован
17:00 Ворскла - СК Днепр-1 Запланирован -:- Запланирован
17:00 ФК Львов - Рух Перенесен : Перенесен
Хоккей
НХЛ 20/21
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис Запланирован -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс Запланирован -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс Запланирован -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс Запланирован -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс Запланирован -:- Запланирован
20:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Запланирован -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис Запланирован -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс Запланирован -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс Запланирован -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс Запланирован -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс Запланирован -:- Запланирован
20:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Запланирован -:- Запланирован
УХЛ 20/21
13:00 Ледяные Волки - Кременчуг Запланирован -:- Запланирован
17:00 Донбасс - Днепр Запланирован -:- Запланирован
13:00 Ледяные Волки - Кременчуг Запланирован -:- Запланирован
17:00 Донбасс - Днепр Запланирован -:- Запланирован
Баскетбол
НБА 20/21
03:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс Запланирован -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс Запланирован -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс Запланирован -:- Запланирован
04:00 Чикаго Буллз - Майами Хит Запланирован -:- Запланирован
04:00 Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик Запланирован -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс Запланирован -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс Запланирован -:- Запланирован
21:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс Запланирован -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс Запланирован -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс Запланирован -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс Запланирован -:- Запланирован
04:00 Чикаго Буллз - Майами Хит Запланирован