Бронер полагает, что Портер может стать одним из самых сложных соперников в карьере Кроуфорда
Он неисправим. Бронер вновь был задержан полицией
Бывший чемпион мира продолжает «исполнять» вне ринга
11 октября 14:26
Эдриен Бронер / Фото - nachedeu.comЭкс-чемпион в четырех дивизионах Эдриен Бронер (34-4-1, 24 КО) в очередной раз был арестован из-за нарушения порядка отбывания условного осуждения.
Скандального американца доставили в полицейское отделение в ночь с 9 на 10 октября. Позже бойца отпустили под залог в размере 25 000 долларов. Об этом сообщает Boxing Scene.
В 2019 году Бронер признал себя виновным по обвинению в сексуальных домогательствах.
В марте Бронер не явился на слушание дела о нарушении условного срока в суде. В результате был выдан ордер на арест боксера, который позже был отозван.
Условный приговор Эдриена был продлен до апреля 2022 года. Боксеру также было предписано пройти интенсивную программу амбулаторного лечения.
Ранее Бронер обратился к Showtime и своему боссу Элу Хэймону с угрозой о прекращении сотрудничества.
Комментарии 0