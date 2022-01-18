«Он обзывался!» Джошуа сделал сенсационное заявление и обвинил Фьюри в своем поражении от Усика

Насмешки «Цыганского короля», как оказалось, очень помогли украинцу

Энтони Джошуа / Фото - Sky Sports

На прошлой неделе Тайсон Фьюри внезапно взорвался войной хейта в адрес своего соотечественника Энтони Джошуа, а также украинцев Александра Усика и Владимира Кличко.

Александру и Владимиру досталось по касательной, но основная волна насмешек была направлена в адрес Джошуа. «Цыганский король» сравнивал свои достижения с тем, чего добился и в каком положении сейчас находится AJ, в отличие от него, обладающий идеальным телом атлета.

Зачастую болельщики рассматривают такое поведение боксеров, не только Фьюри, но и других как часть шоу. Это нужно для того, чтобы подогревать интерес к поединкам, хотя сами бойцы знают, что после финального гонга 12-го раунда пожмут друг другу руки и выразят благодарность за бой и возможность срубить денег.

Но так бывает далеко не всегда. И пример с Джошуа и Фьюри показателен. Накануне AJ заявил о том, что постоянная волна хейта в его сторону от «Цыганского короля» ни много ни мало стоила ему …победы над Усиком. Джошуа всерьез и откровенно признался, что насмешки Фьюри сыграли серьезную роль в выборе им тактики на поединок против украинца. Ему захотелось сбросить с себя ярлык «большого жесткого бодибилдера», который на него повесил «Цыганский король», и показать свою тактическую гибкость.

«Всегда было клеймо, что я не умею боксировать, что я такой большой жесткий бодибилдер. Так что я сказал, круто, позвольте мне попрактиковаться в боксе», – пожаловался Джошуа в интервью British Boxing News. – Я пытался практиковаться в боксе с Усиком, и это не сработало».

Фото- Daily Mail Фото- Daily Mail

Не похоже что он подыгрывает Фьюри, согласитесь. Джошуа говорит откровенно и видно, что обида на соотечественника у него затаилась. Более того, практически синхронно похожее заявление в интервью DAZN сделал и промоутер Джошуа Эдди Хирн. Он уверен, что Фьюри уже начал готовиться к возвращению на ринг, и ведет войну на всех фронтах: пашет в тренировочном зале и уничтожает соперников психологически в соцсетях.

«Я думаю, что это всегда психологическая война с Тайсоном Фьюри. У него хорошо получается залезать в головы людей в боях, на пресс-конференциях, а теперь и вне лагеря. Я думаю, что в целом это означает, что Фьюри приближается к боевому режиму, он зажигает себя».

Недавно «Цыганский король» снова разразился серьезным заявлением, что Усик и в грядущем реванше разберет Джошуа на запчасти и, возможно, даже нокаутирует его.

«У Джошуа не осталось топлива, чтобы драться с Усиком. В следующий раз Усик сокрушит его должным образом. Он может побить его по очкам или нокаутировать. На этих берегах есть только один человек, который может победить Усика и его зовут «Цыганский Король», он же Тайсон Фьюри».

Фото - Sky Sports Фото - Sky Sports

Похоже, в противостоянии Усика и Джошуа действительно есть третья сторона. И это не судьи, тренеры или кто-то еще. Тайсон Фьюри оказывает на Джошуа не меньше давления, чем удары Усика.

AJ уже не впервые показывает себя ментально слабым боксером. В канун важнейших боев своей карьеры это очень плохой знак для него на фоне безразличных к таким вещам соперников.