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Он один из самых перспективных украинских боксеров. В планах еще два года – и бой за пояс чемпиона мира

История Карена Чухаджяна: как из пухленького плаксы стать профессиональным бойцом
Бокс Профессиональный бокс
14 февраля 19:37
Он один из самых перспективных украинских боксеров. В планах еще два года – и бой за пояс чемпиона мира
Карен Чухаджян / Фото - facebook.com/spartapromotions

Полусредний вес – один из самых ярких в современном боксе. Да, Мэнни Пакьяо и Шон Портер завершили карьеру, но в деле осталось еще немало громких имен.

Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс, Йорденис Угас, Кит Турман – достаточно интересных боксеров.

И украинскому болельщику этот дивизион еще интереснее от того, что в нем вершин пытаются достичь и наши боксеры. В рейтингах категории до 66,6 кг находятся три бойца под сине-желтым флагом: Тарас Шелестюк, Иван Голуб и…

Новоиспеченный обладатель пояса IBF Inter-Continental Карен Чухаджян (20-0, 10 КО). Он завоевал этот титул в конце января в Германии. И по возвращению в Киев рассказал XSPORT об этой победе и своей карьере.

«Все очень круто. Очень все понравилось. Это был самый важный бой в карьере. Но не самый сложный. Были поединки и посложнее».

Бой против Раяна Мартина завершился досрочно в восьмом раунде. Рефери остановил поединок, когда британец поднялся после нокдауну и стало понятно, что никакого отпора дать он уже не сможет.

Но в сети завирусилось видео, где третьему в ринге досталось за то, что он слишком рано вмешался в бой, не дал Карену окончательно отправить Мартина на канвас:

«Это снимал Арам Фаниян. Я попросил его вести эфир, но не думал, что он будет шуточки свои выкидывать».

В декабрьском рейтинге IBF Чухаджян занимал девятое место. При этом, первые две позиции остались вакантны. Очевидно, что пояс должен поднять украинца выше. Пару защит титула – и Карен планирует получить шанс подраться за большой титул:

«Думаю, ближайшие два года мы будем упорно работать, чтобы стать обязательным претендентом.

Я, честно говоря, пока не думаю о том, могу ли стать чемпионом мира. Сначала нужно подойти к этому, сперва стану обязательным претендентом, а потом уже буду думать смогу я – не смогу, оправдаю надежды – не оправдаю. Сейчас слова болельщиков, экспертов на меня не особо давят».

Фактически, сейчас Чухаджян уже стал молодежно-региональным абсолютным чемпионом, ведь собрал у себя пояса WBO Youth, WBC Youth Silver, WBA International и IBF Inter-Continental. Со стороны может показаться, что это всего лишь второстепенные титулы, но, на самом деле, для самих боксеров, что очевидно, они имеют важное значение:

«Выигрывать пояс – это очень приятно. Пояс – это пояс. Ты когда в бокс приходишь, ты мечтаешь о поясе. И первый раз, когда ты его выигрываешь, неважно какой, даже второстепенный, это такие эмоции… «Ого, ремешок!»

Я еще свой первый пояс, WBO по молодежи, завоевал в поединке, который проводил буквально перед боем Виктора Постола. Он тогда дрался против узбека в Киеве. На мой бой уже полный за был. Я еще и нокаутировал соперника. Там в зале шум, крики. Так что эмоции до глубины души тронули».

У Чухаджяна достаточно интересная история прихода в бокс. Как-то он с отцом смотрел бой Артура Абрахама. Он тогда защищал пояс IBF от Эдисона Миранды.

Четвертый раунд – чемпиону ломают челюсть. В двух местах. Ни доктор, ни угол бой не остановили. Абрахам, который из-за травмы даже не мог закрыть рот, отбоксировал всю дистанцию. И победил по очкам.

В итоге, вдохновленный Карен, который, сам признается, в детстве был пухленьким плаксой, который особо-то и не дрался, пришел на секцию бокса:

«У нас ребята занимались со двора, и я на первую тренировку пришел просто посмотреть. Помню, там еще такие дурацкие вопросы тренеру задавал: «А можно увеличить скорость удара? А силу?» Такие вот глупости спрашивал.

А потом просто начал ходить. Понятно, были моменты, когда меня старшие били, лупили – на тренировке, не просто так.

Помню, был паренек, он меня все время крепил, бил так, что я там между раундами ходил в окно смотреть, слезы сдерживал. Лупил он меня прям. Но он старше был. Тренер ему говорит, чтобы он легче, но он такой, что легче вообще не работал.

И потом он ходить перестал, а я-то тренировался. В один день он пришел – и я ему так нагупал. За все, за все тренировки. Тренер у него спрашивает, как я, и он: «Да, молодец, вырос…» Конечно вырос».

В Украине обычная история, когда боксеры переходят в профессионалы после больших достижений среди любителей. Василий Ломаченко и Александр Усик тому пример.

Карен же в аматорах не выделялся и, на самом деле, признался, что если бы не переход в профи, то вряд ли сумел бы как-то запомниться в этом спорте:

«Любительская карьера у меня не прям супер-крутая. В призах на Украине был, в сборной по молодежи вторым или третьим номером был. Боев точно больше, чем на BoxRec написано (2 – оба поражения).

Если бы я решил оставаться в любителях, пока на Олимпиаду не поеду, то, наверное, никогда бы в профи не перешел. Я когда перешел в профессиональный бокс, когда начал работать с Вячеславом Сенченко, то у меня и отношение чуть поменялось к спорту.

Потому что я такой был: в зал прийти, опознать минут на 15-20, чтобы по кругу разминку по залу не бегать, раз в день тренировался. Как-то я еще и умудрялся с такими тренировками относительно неплохие места занимать на турнирах. Но этой работы было мало. Понятно, тренер свою работу выполнял, это я свою не выполнял. С таким отношением я вряд ли добился бы каких-то высот в любительском боксе».

Но в профессионалах все поменялось. И, как вы поняли, личность тренера сыграла в этом всем важную роль. Вячеслав Сенченко – экс-чемпион мира. Боксер, который нокаутом завершил карьеру Рики Хаттона. Конечно же у него есть чему поучиться:

«Преимущество в том, что он и как тренер может сказать, и как боксер, потому что недавно сам боксировал. Поэтому в плане опыта много может дать.

Было время, да и сейчас иногда, что он может в ринг зайти подвигаться. Понятно, он не в той форме, не даст тех спаррингов, которые он дал бы в 2012-м году, но все равно тыкнуть пару джебов может».


Но, несмотря на изменение подхода, в профессиональной карьере Чухаджяна все же есть одно поражение. Если верить BoxRec, то и вовсе в первом же поединке. Правда, дебют Карена – не тот случай, когда подобному источнику можно доверять.

Это произошло 25 апреля 2015 года, через два дня после 19-го дня рождения Чухаджяна. И это был не классический в нашем представлении вечер профессионального бокса. А турнир Super-8.

Восемь боксеров. Турнир в категории до 69,8 кг. Каждый бой – по три раунда. Четвертьфиналы, полуфинал, финал. Фактически, любительская история. И, на самом деле, Чухаджян тогда тоже не понимал, что это уже профессионалы:

«Я тогда еще не знал, что там в профессионалы можно будет перейти. Думал, что это будет просто какой-то коммерческий турнир, людей поразвлекать. Нам, вроде, говорили, что если бы переходишь в профи, то не будут писать поражения.

Но написали. Ничего страшного. Хопкинс вообще с поражения карьеру начал. И вон чего достиг».

В итоге, Чухаджян дошел до финала турнира, где сошелся с Андреем Великовским. И уступил раздельным решением судей – 27:30, 29:28, 28:29:

«Я, конечно, очень расстроился и зол на себя был. С меня очко сняли в финальном бою – у меня капа постоянно выпадала, раз пять. Я не мог ее держать, не знаю почему. Выкинул ее сразу после боя.

Сам на себя был злой. Думал: «Ну как так?» Из-за капы, по сути, бой проиграл».

Но после этого понеслась. Чухаджян подписал контракт с украинской промоутерской компанией Sparta Boxing – и начал развивать карьеру. Дошло до того, что Карен поехал за поясом WBA International и завоевал его в поединке против разговорчивого россиянина Сергея Воробьева.

Бой, который точно сделал Чухаджяна намного более известным в Украине:

«Если в плане известности, то да, это был, пожалуй, самый большой бой. Точно самый волнительный, потому что первый и, по сути, мой единственный выездной бой.

После него начали чаще ко мне люди подходить, говорить: «Вот, слежу за тобой, начал следить после боя с Воробьевым».

Это был период, когда, казалось, Карен находится максимально близко к бою за пояс чемпиона мира. Несколько защит – и вот он, шанс всей жизни. Но нет...

Оказалось, что Воробьев выходил на тот поединок с гепатитом. Чухаджян его тоже подцепил. К тому же, мир как раз накрыла пандемия коронавируса и последовавший вместе с ней жесткий локдаун. А в придачу к этому, Карен остался еще и без промоутеров…

«Период, конечно, вообще ужасный. Было жестко. Я собрал вещи, поехал в инфекционную больницу, полежал там недели четыре, прокапался, вышел – и все, дома сидел.

Форму набирать было очень тяжело. Помню, когда уже разрешили выходить на улицу, то я пробежал три километра и все. Думаю: «Это капец».

А промоутеры… Они или мотивацию потеряли, или возможности больше не было. Но, в любом случае, большое им спасибо. Они лично для меня многое сделали: вывели на определенный уровень, дали возможность тренироваться и, в конечном итоге, когда отошли от дел, ничего не требовали. Единственное, сказали, что у них одна просьба: когда буду за пояс чемпиона мира драться, чтобы билетики им сделали.

Возвращаться в ринг было. После долгого перерыва. В первую очередь, я хотел сам себе доказать, что я еще могу, что нужно возвраться.

Сейчас, не хочется сглазить, но чувствую, что этот плохой период прошел, что сейчас мы развиваемся и все будет хорошо».

Дальнейшие планы понятны. Если есть пояс, то нужно его защищать, пониматься в рейтингах и выйти на чемпионский поединок.

Сейчас титулом IBF владеет Эррол Спенс. Ближайший бой он проведет с Йорденисом Угасом. Не факт, что эти имена будут на вершине, когда Чухаджян туда доберется, но встречаться с подобной оппозицией – это одна из мотиваций идти к поясу чемпиона мира:

«Хочется побоксировать с хорошими ребятами, сильными. Хочется какой-то след в истории оставить, не просто боксировать лишь бы боксировать и ради денег… Деньги, понятно, тоже мотивация. Тот, кто говорит, что он не ради денег в боксе, думаю, лукавит.

Но главная мотивация – боксировать, получать удовольствие и оставить свой след в истории».

Сергей Лукьяненко
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