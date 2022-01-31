Промоутер Усика рассказал, как Ломаченко пытается убедить Камбососа на бой
«Он особенный». Экс-тренер Руиса дал прогноз на потенциальный бой Ломаченко – Камбосос
Роблес не видит проблем для украинца
12:08
Фото: essentiallysports.com
Известный тренер Мэнни Роблес в интервью ESNEWS высказался о возможном поединке Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) с абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):
Ломаченко одолеет Камбососа. Он особенный. «Танк» Дэвис против Джорджа? Это уже сражение получше. В этом бою ближе к равным шансам. Я ничего ни у кого не отнимаю, но если мы говорим о бойцах калибра Хэйни и Ломаченко, то Василий – особенный.
Камбосос пока не определился с соперником, но заверил – выберет лучшего.
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