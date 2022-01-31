Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Он особенный». Экс-тренер Руиса дал прогноз на потенциальный бой Ломаченко – Камбосос

Роблес не видит проблем для украинца
Бокс Профессиональный бокс
12:08
«Он особенный». Экс-тренер Руиса дал прогноз на потенциальный бой Ломаченко – Камбосос
Фото: essentiallysports.com

Известный тренер Мэнни Роблес в интервью ESNEWS высказался о возможном поединке Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) с абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):

Ломаченко одолеет Камбососа. Он особенный. «Танк» Дэвис против Джорджа? Это уже сражение получше. В этом бою ближе к равным шансам. Я ничего ни у кого не отнимаю, но если мы говорим о бойцах калибра Хэйни и Ломаченко, то Василий – особенный.

Камбосос пока не определился с соперником, но заверил – выберет лучшего.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мэнни Роблес Василий Ломаченко Джордж Камбосос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Камбосос: «Райан Гарсия, возьми билет и встань в очередь»
Камбосос: «Райан Гарсия, возьми билет и встань в очередь»
Бокс Профессиональный бокс
07:40
У Хэйни опровергли слухи о том, что Девин отказывается от боя с Камбососом из-за денег
У Хэйни опровергли слухи о том, что Девин отказывается от боя с Камбососом из-за денег
Бокс Профессиональный бокс
30 января 11:38
Камбосос: «Я хочу лучшего претендента, чтобы подарить миру лучший из возможных боев»
Камбосос: «Я хочу лучшего претендента, чтобы подарить миру лучший из возможных боев»
Бокс Профессиональный бокс
30 января 08:40
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джорджа Камбососа»
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джорджа Камбососа»
Бокс Профессиональный бокс
29 января 18:25
Промоутер Усика рассказал, как Ломаченко пытается убедить Камбососа на бой
Промоутер Усика рассказал, как Ломаченко пытается убедить Камбососа на бой
Бокс Профессиональный бокс
29 января 17:43
Поединок Камбосос – Хэйни оказался под угрозой. Ломаченко может получить свой шанс
Поединок Камбосос – Хэйни оказался под угрозой. Ломаченко может получить свой шанс
Бокс Профессиональный бокс
29 января 09:58

Новости: Бокс

Менеджер Джойса: «В супертяжелом весе хаос – нужно подождать, пока беспорядок уляжется»
Менеджер Джойса: «В супертяжелом весе хаос – нужно подождать, пока беспорядок уляжется»
Профессиональный бокс
14:25
Паркер спрогнозировал результат поединка Фьюри – Уайт
Паркер спрогнозировал результат поединка Фьюри – Уайт
Профессиональный бокс
14:21
Брутальный нокаут из чемпионата Украины. Боец рухнул на канвас и не мог пошевелить ногами
Брутальный нокаут из чемпионата Украины. Боец рухнул на канвас и не мог пошевелить ногами
Аматорский бокс
13:41
Джойс сообщил, что близок к проведению титульного поединка
Джойс сообщил, что близок к проведению титульного поединка
Профессиональный бокс
13:23
Катмен Усика – о третьем бое Головкин – Альварес: «Время никого не щадит»
Катмен Усика – о третьем бое Головкин – Альварес: «Время никого не щадит»
Профессиональный бокс
12:57
Катмен Ломаченко: «Джошуа просто оставил бы титул WBO, если бы Усик с командой не согласились на пункт о реванше»
Катмен Ломаченко: «Джошуа просто оставил бы титул WBO, если бы Усик с командой не согласились на пункт о реванше»
Профессиональный бокс
12:34
«Он особенный». Экс-тренер Руиса дал прогноз на потенциальный бой Ломаченко – Камбосос
«Он особенный». Экс-тренер Руиса дал прогноз на потенциальный бой Ломаченко – Камбосос
Профессиональный бокс
12:08
Стали известны победители чемпионата Украины по боксу U-22
Стали известны победители чемпионата Украины по боксу U-22
Аматорский бокс
12:07
Видео самого легендарного момента в карьере Фьюри. После него Тайсона долго считали посмешищем
Видео самого легендарного момента в карьере Фьюри. После него Тайсона долго считали посмешищем
Профессиональный бокс
11:40
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
8
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
4
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
10
Все новости