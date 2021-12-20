Существует вариант, при котором Ломаченко и Беринчик определят следующего соперника для Камбососа
«Он предпочитает дела вместо слов». Атлас увидел в обращение «Хай-Тека» к углу Комми возвращение великого Ломаченко
Американский специалист считает, что это был момент шоу от украинца
20 декабря 17:58
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Авторитетный тренер Тедди Атлас в своем подкасте на Youtube объяснил, почему Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) призывал угол Ричарда Комми (30-4, 27 KO) остановить поединок:
Я понимаю, почему Ломаченко обращался к арбитру, чтобы тот остановил бой с Комми. Я говорил, насколько он шикарен в ринге. Он умен не только внутри канатов. Лома понимает, что он в сфере развлечения. Это манера Василия привлечения внимания. Он был первым номером рейтинга P4P. И Лопес его победил. Украинцу нужно было возвращаться. И он с этим справился. Он выиграл Накатани, теперь он одолел экс-чемпиона Комми.
Он знал, что был момент побыть шоуменом. Сказать, что великий Ломаченко вернулся. Не говоря об этом на пресс-конференции, не перед микрофонами. Это не его стиль. Прежде всего, у него не лучший английский. Он на большой арене перед большим количеством людей. И он призывает угол спасти своего бойца. Он настолько невероятен, непохож на кого-либо еще.
Напомним, что Лома победил соперника единогласным решением судей.