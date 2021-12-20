«Он предпочитает дела вместо слов». Атлас увидел в обращение «Хай-Тека» к углу Комми возвращение великого Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Авторитетный тренер Тедди Атлас в своем подкасте на Youtube объяснил, почему Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) призывал угол Ричарда Комми (30-4, 27 KO) остановить поединок:



Он знал, что был момент побыть шоуменом. Сказать, что великий Ломаченко вернулся. Не говоря об этом на пресс-конференции, не перед микрофонами. Это не его стиль. Прежде всего, у него не лучший английский. Он на большой арене перед большим количеством людей. И он призывает угол спасти своего бойца. Он настолько невероятен, непохож на кого-либо еще.