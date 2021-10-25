Хирн: «Не списывайте Камбососа со счетов в бою с Лопесом»
«Он просто посетил пару залов». Хирн опроверг слухи о желании Джошуа сменить тренера
Роб Маккрэкен будет готовить британца к реваншу
11:59
Эдди Хирн / фото - Express.co
Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), прокомментировал недавние слухи об увольнении Роба Маккрэкена с поста тренера британца после поражения AJ в бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО). Цитирует Хирна пресс-служба Matchroom Boxing.
«Нет, он не ушел от Маккрэкена. Нет, он не решил, что ему нужен другой наставник. Думаю, сейчас он просто изучает все варианты. Ему нужна полная перезагрузка. Ему нужно за это время существенно улучшиться. Вот он и работает над этим. Он уже в процессе подготовки к реваншу. Он знает, что ему кровь из носу нужна победа. Сейчас он просто в поисках информации. Причина поездки в США – не поиск нового наставника. Он не ехал в Америку за новым тренером. Он поехал отдохнуть, отвлечься. Он просто посетил парочку залов.
Присматривался к тому, чтобы сменить привычное место подготовки на какое-то новое. Он отправился, чтобы почувствовать это: нужен ли ему новый зал, нужны ли новые условия, нужна ли новая энергия. Его задача – сделать все, чтобы побить Усика в реванше. Он сделает все, чтобы этого добиться. Он изучит все, что может помочь, заглянет под каждый камень».
Напомним, Боб Арум не верит, что Джошуа может победить Усика.