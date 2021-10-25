«Он просто посетил пару залов». Хирн опроверг слухи о желании Джошуа сменить тренера

Эдди Хирн / фото - Express.co

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), прокомментировал недавние слухи об увольнении Роба Маккрэкена с поста тренера британца после поражения AJ в бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО). Цитирует Хирна пресс-служба Matchroom Boxing.

Присматривался к тому, чтобы сменить привычное место подготовки на какое-то новое. Он отправился, чтобы почувствовать это: нужен ли ему новый зал, нужны ли новые условия, нужна ли новая энергия. Его задача – сделать все, чтобы побить Усика в реванше. Он сделает все, чтобы этого добиться. Он изучит все, что может помочь, заглянет под каждый камень».