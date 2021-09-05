«Он пытается драться с моими объедками». Лопес рассказал о реванше с Ломаченко

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе, американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) отрицает возможность проведения реванша с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Цитирует Лопеса портал Sky Sports.

Реванша не будет. Если бы я проиграл, он бы вообще никогда не дал мне такой возможности. Так почему же я должен ему ее предоставлять? Я не буду этого делать».