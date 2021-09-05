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«Он пытается драться с моими объедками». Лопес рассказал о реванше с Ломаченко
Абсолютный чемпион мира не видит причин выходить в ринг с украинцем еще раз
10:52
Теофимо Лопес / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе, американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) отрицает возможность проведения реванша с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Цитирует Лопеса портал Sky Sports.
«Считаю ли я, что победа над Ломаченко сделала меня королем легкого дивизиона? Безусловно. Даже сам Ломаченко об этом сказал. Он просто пытается драться с моими объедками, пытается вернуться и очистить свое имя. Довольно забавно, что все считают, будто он снова получит бой со мной. Сейчас я смотрю только вперед, мы уже прошли этот этап. Теперь мы смотрим в сторону более крупных и важных вещей вроде боя с Джошем Тейлором и другими парнями.
Реванша не будет. Если бы я проиграл, он бы вообще никогда не дал мне такой возможности. Так почему же я должен ему ее предоставлять? Я не буду этого делать».
Напомним, следующим соперником Лопеса может стать Джош Тейлор (18-0, 13 КО).
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