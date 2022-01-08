Не Альварес. Белью назвал украинца лучшим боксером 2021 года
«Он станет следующим Канело». Белью назвал восходящую суперзвезду бокса – он давал жару Ломаченко в спаррингах
Британец отметил чемпиона мира в двух весовых категориях
08 января 16:30
Фото: DAZN
Бывший чемпион мира Тони Белью в DAZN Boxing Show назвал следующего короля бокса:
Я думаю, что Стивенсон будет парнем, который будет лучшим. Считаю, что он станет следующим Канело. Он действительно настолько хорош. Я знал о нем уже очень долго, еще с любителей. Слышал, что он невероятен. Шакур исключительный.
Любой, к кому Уорд относится по-особенному, стоит внимания. А Андре обхаживал этого парня, общался с ним и помогал в столь юном возрасте. Это не могло не принести дивидендов.
Отметим, что Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) не так давно вновь вызвал на поединок Василия Ломаченко (16-2, 11 KO), которому ранее создавал большие проблемы во время спаррингов.