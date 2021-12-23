Президент Top Rank: «Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут, как минимум, один бой»
Он точно готовится реваншу с Усиком? Джошуа удивил странными упражнениями на тренировке
Стремится в UFC?
18:29
Энтони Джошуа / Фото: Matchroom
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) опубликовал видео из тренировочного зала.
Вот только для чего Энтони накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO) решил заняться борьбой, остается загадкой. Возможно, британец хочет включить клинч в свой арсенал:
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Напомним, что лучший супертяжеловес Китая бросил вызов Джошуа.