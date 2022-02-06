«Он выглядел опасным». Леннокс Льюис прокомментировал возвращение Кита Турмана

Бывший абсолютный чемпион мира – о победе американца над Марио Барриосом

Леннокс Льюис / фото - Getty Images

В Лас-Вегасе экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (30-1, 22 KO) вернулся после 2,5 лет простоя и выиграл решением судей у Марио Барриоса (26-2, 17 KO).

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис в интервью YouTube каналу FightHype поделился своими впечатлениями от выступления Турмана.

«Да, Турман смотрелся хорошо. Действительно хорошо. Он все еще может двигаться. Он выглядел опасным».

Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.