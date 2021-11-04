Он вывел Канело из себя и поставил на место Майка Тайсона. Плант не намерен проигрывать бой за статус абсолютного чемпиона

Но Сауль Альварес планирует его жестко наказать

Превью

Сауль Альварес и Калеб Плант / Фото - boxingscene.com

Он справедливо считается лучшим боксером планеты на данный момент. Для статуса звезды pound-for-pound у него есть все: узнаваемость, зрелищный бокс, достойные соперники.

Теперь Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) идет за званием. За титулом, которым еще не владел ни один боксер из Латинской Америки. Мексиканец стремится стать абсолютным чемпионом мира. Во втором среднем весе. И ему осталось сделать лишь один шаг к тому, чтобы собрать у себя все пояса дивизиона.

6 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе он встретится с явным андердогом Калебом Плантом (21-0, 12 КО). Но стоит отдать должное этому непобежденному (пока?) американцу – он сумел вывести Альвареса из себя.

Переговоры о поединке шли достаточно длительное время. Изначально бой должен был состояться 18 сентября. Но, как видите, дату пришлось сдвинуть. И у 29-летнего Планта было достаточно времени, чтобы позлить будущего соперника.

Дошло до того, что в день официального объявления встречи Канело не сдержался – первым толкнул Планта. А тот уже ответил ему пощечиной – Сауль не успел увернуться. Но зато умудрился ударить в ответ.

Совершенно не удивительно то, что Калеб явный аутсайдер этого противостояния. Аутсайдерней просто некуда. Но он действительно держится молодцом. Это будет его четвертая защита пояса IBF. Он завоевал его в январе 2019 в бою с Хосе Ускатеги, а потом оберегал от посягательств никому не интересных Ли, Файгенбутца и Труа.

В ринге с этими парнями Плант не проиграл ни одной минуты. И сейчас он, создается впечатление, действительно верит в свои силы. То, как американец держался на пресс-конференциях, впечатляет. Солидный молодой человек, который в меру заносчив, но запредельно уверен в себе.

«Если брат Мигеля Котто смог заставить Альвареса танцевать, как цыпленка, то почему я не смогу? Хорошо. Запомните мои слова. 6 ноября вы услышите следующее: «И новый абсолютный чемпион мира во втором легком весе…». Но помимо этого там будет еще: «И все еще непобежденный».

Если что, танцы цыпленка – это то, как Альварес, которому на тот момент еще не исполнилось и 20 лет, едва не оказался в нокдауне в бою с Хосе Мигелем Котто. Это был дебют мексиканца в США. И он завершился победой. Но, как видите, некоторые вспоминают его до сих пор.

Конечно же, Плант не избегал возможности вспомнить сопернику бои против, дисквалификацию Альвареса из-за вроде как некачественного мяса, а также попросту издевался над ним и его тренером

«Продолжай смеяться, ублюдок. Знаешь, ты поймешь. То же, что поймут и остальные. Но тогда будет уже слишком поздно, чтобы что-то исправить. Запомни мои слова, сучка. И ты сучка тоже (обращается к Рэйносо). Разница между вами только в том, что ты сучка жирная, а этот – обычная».

Теперь вы понимаете, почему Альварес не сдержался и толкнул Планта во время той дуэли взглядов? Но мексиканец уверен – его соперник наглый только с микрофоном, а как только дойдет до дела, то пожалеет о сказанном:

«Я отвечу вот что: «Ты мне не ровня». И ты увидишь это 6 ноября. Надеюсь, у тебя крепкий подбородок. Потому что он тебе пригодится. Все то, что ты наговорил, все то дерьмо. Ты перешел на личное. Пересек черту. Это слишком. Так что это теперь не просто бой. Когда я воспринимаю что-то как личное, то все по-другому. Тогда я по-особенному настраиваюсь на той. Это будет очень хорошая ночь. В придачу к этому, я еще и понимаю насколько важный это бой».

В последнее время у нас насобиралось уже достаточно много абсолютных чемпионов мира:. Статус начал немного терять свой вес. Но дело в том, что во втором среднем дивизионе абсолюта не было никогда: ни в эру трех, ни в эру четырех поясов.

К тому же, в этом весе вновь появится линейный чемпион. Андре Уорд забрал это звание с собой, когда ушел из бокса. Вот оно, возвращение громкого статуса, которым Альварес владел в обоих дивизионах ниже. Громкий бой, с какой стороны не взгляни. И еще одна деталь: никому ранее не удавалось стать абсолютом, отобрав все пояса у непобежденных ранее соперников.

Соперники Сауля Альвареса на пути к статусу абсолютного чемпиона мира:

Пояса WBA и WBC – Каллум Смит (27-0);

Пояс WBO – Билли Джо Сонденрс (30-0);

Пояс IBF – Калеб Плант (21-0).

не сомневается в том, что мексиканец уничтожит своего оппонента в ринге. И высказал о свое мнение в достаточно резкой форме.

«Этот парень просто убьет Планта. Если вы его друг, то готовьтесь к похоронам. Альварес дерется на уровне Флойда Мейвезера, он просто уничтожит соперника. Подождите пока этот чертов ублюдок начнет избивать его по корпусу. Эти его удары по корпусу... Он просто изнасилует соперника».

И вы будите удивлены, насколько спокойно и взвешено Плант отреагировал на эти слова. Действительно достойный ответ. Оказывается, можно красиво поставить на место даже Майка Тайсона. И не использовать при этом матов.

«Майк Тайсон был сильнее Бастера Дугласа. Но это не помогло ему. Дуглас был полон решимости победить. Майк был сильнее Леннокса Льюиса, был сильнее Эвандера Холифилда. Но чтобы выиграть бой нужно намного больше, чем просто быть сильнее кого-то. Я знаю, что люди не верят мне, когда я говорю о победе 6 ноября. Но эти все люди, которые говорят, что я чего-то не смогу, они живут лишь в рамках дозволенного. Я обещал себе, что преодолею этот путь к вершине, справлюсь со всеми проблемами, которые мне встретятся. Я настраивался сделать вещи, в которые невозможно поверить, прожить невероятную жизнь. Эти люди, которые сомневаются во мне, они одна из главных причин почему я сейчас здесь».

Калеб Плант против лучшего боксера современности, против чемпиона мира в четырех разных дивизионах. Этот парень действительно верит в себя. И Сауль Альварес попытается доказать, что голой веры в ринге с ним недостаточно.

Кажется, это будет хороший бой.