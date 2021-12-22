Джейк Пол следующий бой проведет против 46-летней легенды MMA
Он за всю жизнь столько не заработал. Известно, сколько предложили Масвидалю за бой с Джейком Полом
Блогер назвал сумму гонорара за боксерский поединок для Хорхе
15:36
Джейк Пол / Фото: Showtime Boxing
Видеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) в эфире своего подкаста сообщил, что полусредневесу UFC Хорхе Масвидалю (35-15) предложили $5 млн за боксерский бой с ним.
«Масвидаль сказал мне: «Я дерусь либо с лучшими бойцами, либо за лучшие гонорары. Ты ни никак мне не интересен». Хорхе, у меня прямо сейчас есть предложение: $5 млн гарантированно плюс процент с продаж PPV.
Давай устроим бой, поскольку это самый большой гонорар в твоей карьере. Тебе никогда не платили больше. Ты как сучка работаешь на UFC. Папочка Дэйна должен разорвать с тобой контракт».
Напомним, ранее Масвидаль затребовал за бой с Полом $20 млн.
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