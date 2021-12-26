«Они хотят перекрыть мне кислород». Эдди Хирн – о конкурентах среди промоутеров
Глава компании Matchroom boxing Эдди Хирн в интервью порталу WBN рассказал о непростых взаимоотношениях с коллегами-промоутерами: Элом Хэймоном, Бобом Арумом, Леонардом Эллерби и Фрэнком Уорреном.
«Хотелось бы думать, что они меня уважают в плане моих возможностей и того, что я сделал. Я не ожидаю, что они будут меня любить, потому что они меня не знают. И восприятие, которое я выражаю им в этой среде – это, вероятно, высокомерие, болтливость и лесть. Это моя работа. В самом деле. Мне нравится подготавливать людей. Но одна вещь, которая всегда будет – это репутация и честность бизнеса. Если вы поговорите с бойцами, которых мы представляем, то вам будет очень сложно услышать плохое слово о нас в плане честности соглашений, своевременной оплаты. А это не то, что присутствует у всех промоутеров. Это не плевок в сторону Фрэнка и Боба, потому что особенно Боб владеет очень сильным бизнесом в Америке.
Иногда я говорю своему отцу: «Можешь представить, если бы я работал в то время, когда ты занимался промоушеном? Что бы ты думал обо мне?» Он просто смеется и говорит, что я бы тебя полностью ненавидел [смеется]. Это также льстит. Я не скажу, что это моя ошибка, но есть некоторые люди, с которыми у меня плохие отношения. Они могли бы быть более выгодными. Таких на самом деле двое – это Хэймон и Арум. В тоже время, мы заключаем контракты с Арумом. Если Боб ненавидит тебя, но хочет закрыть сделку – нет проблем. Контракт будет подписан.
С Уорреном и с Хэймоном... Особенно с Хэймоном – это не имеет значения. Они лучше потеряют возможность организации поединка для своего бойца, потеряют деньги, чем будут иметь дело со мной. Фрэнк говорит – вот бои, которые мы должны сделать. На самом деле это так не работает. Там глубоко засела ненависть. У нас с ними может быть так много совместного бизнеса. Они сэкономят деньги, это будет финансово выгодно, отличные возможности для бойцов, но они не могут это сделать в Америке. Они не хотят позволить мне прогрессировать. Они не хотят, чтобы я был успешен в Америке. Если бы американский промоутер приехал бы в Британию, я хотел бы, чтобы он не был успешным. Я бы пытался защитить свою землю, это природно. Они просто хотят перекрыть мне кислород».
Напомним, Хирн рассказал, когда и где состоится бой Камбосос – Хэйни.
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