«Они хотят перекрыть мне кислород». Эдди Хирн – о конкурентах среди промоутеров

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Глава компании Matchroom boxing Эдди Хирн в интервью порталу WBN рассказал о непростых взаимоотношениях с коллегами-промоутерами: Элом Хэймоном, Бобом Арумом, Леонардом Эллерби и Фрэнком Уорреном.

Иногда я говорю своему отцу: «Можешь представить, если бы я работал в то время, когда ты занимался промоушеном? Что бы ты думал обо мне?» Он просто смеется и говорит, что я бы тебя полностью ненавидел [смеется]. Это также льстит. Я не скажу, что это моя ошибка, но есть некоторые люди, с которыми у меня плохие отношения. Они могли бы быть более выгодными. Таких на самом деле двое – это Хэймон и Арум. В тоже время, мы заключаем контракты с Арумом. Если Боб ненавидит тебя, но хочет закрыть сделку – нет проблем. Контракт будет подписан.

С Уорреном и с Хэймоном... Особенно с Хэймоном – это не имеет значения. Они лучше потеряют возможность организации поединка для своего бойца, потеряют деньги, чем будут иметь дело со мной. Фрэнк говорит – вот бои, которые мы должны сделать. На самом деле это так не работает. Там глубоко засела ненависть. У нас с ними может быть так много совместного бизнеса. Они сэкономят деньги, это будет финансово выгодно, отличные возможности для бойцов, но они не могут это сделать в Америке. Они не хотят позволить мне прогрессировать. Они не хотят, чтобы я был успешен в Америке. Если бы американский промоутер приехал бы в Британию, я хотел бы, чтобы он не был успешным. Я бы пытался защитить свою землю, это природно. Они просто хотят перекрыть мне кислород».