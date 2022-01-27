Они определят соперника для Канело. Илунга Макабу – Табисо Мчуну. Онлайн трансляция

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Илунга Макабу, Табисо Мчуну

30 января в Уоррене (США) состоится реванш чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Илунги Макабу о (28-2, 25 КО) и претендента Табисо Мчуну (23-5, 13 КО).



Отметим, что впервые боксера встретились 16 мая 2015 года и тогда Макабу выиграл нокаутом. На этот раз приз у боксеров очень мотивирующий – победитель проведет бой с абсолютным чемпионов второго среднего веса Саулем Альваресом.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.