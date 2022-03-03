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«Они представляют режим агрессора». Владимир Кличко призвал отрезать россию от спорта

Нужно пойти на все, чтобы вернуть мир
Бокс Профессиональный бокс
11:42
«Они представляют режим агрессора». Владимир Кличко призвал отрезать россию от спорта
Фото: prsport.net

Экс-лидер супертяжелого веса Владимир Кличко заявил, что россию нужно ущемлять, пока война не закончится:

Я горжусь тем, что весь мир спорта объединился: МОК, боксерские федерации, UEFA, FIFA, Формула 1. Да, сейчас необходимо запретить российским спортсменам и командам участвовать в международных соревнованиях. Нет, я не имею ничего против них. Но они представляют страну-агрессора, представляют тот режим, который развязал эту войну. Предпринятых мер недостаточно. Нужно продолжать до тех пор, пока война не будет остановлена. Нужно показать всем, что мир спорта категорически против войны.

Знаете, я никогда не думал, что мне придется столкнуться лицом к лицу с войной. Мы видим ракеты, которые летят в наши дома. Мы слышим звуки взрывов, видим их последствия. Война ужасна. Но я горжусь тем, что являюсь украинцем. Горжусь тем, как мы поддерживаем друг друга. И никогда прежде я не испытывал такой гордости за то, что я – украинец.

Напомним, что россияне и белорусы не смогут выступить на Паралимпийских играх-2022.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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