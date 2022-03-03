Россияне и беларусы не смогут выступить на Паралимпиаде в Пекине
«Они представляют режим агрессора». Владимир Кличко призвал отрезать россию от спорта
Нужно пойти на все, чтобы вернуть мир
11:42
Фото: prsport.net
Экс-лидер супертяжелого веса Владимир Кличко заявил, что россию нужно ущемлять, пока война не закончится:
Я горжусь тем, что весь мир спорта объединился: МОК, боксерские федерации, UEFA, FIFA, Формула 1. Да, сейчас необходимо запретить российским спортсменам и командам участвовать в международных соревнованиях. Нет, я не имею ничего против них. Но они представляют страну-агрессора, представляют тот режим, который развязал эту войну. Предпринятых мер недостаточно. Нужно продолжать до тех пор, пока война не будет остановлена. Нужно показать всем, что мир спорта категорически против войны.
Знаете, я никогда не думал, что мне придется столкнуться лицом к лицу с войной. Мы видим ракеты, которые летят в наши дома. Мы слышим звуки взрывов, видим их последствия. Война ужасна. Но я горжусь тем, что являюсь украинцем. Горжусь тем, как мы поддерживаем друг друга. И никогда прежде я не испытывал такой гордости за то, что я – украинец.
Напомним, что россияне и белорусы не смогут выступить на Паралимпийских играх-2022.
Комментарии 0