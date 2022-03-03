«Они представляют режим агрессора». Владимир Кличко призвал отрезать россию от спорта

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Экс-лидер супертяжелого веса Владимир Кличко заявил, что россию нужно ущемлять, пока война не закончится:



Знаете, я никогда не думал, что мне придется столкнуться лицом к лицу с войной. Мы видим ракеты, которые летят в наши дома. Мы слышим звуки взрывов, видим их последствия. Война ужасна. Но я горжусь тем, что являюсь украинцем. Горжусь тем, как мы поддерживаем друг друга. И никогда прежде я не испытывал такой гордости за то, что я – украинец.