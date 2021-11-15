Официально. Ахмадалиев проведет защиту своих титулов 19 ноября
Опаснейший проспект Ахмадалиев готов провести бой с победителем объединительного боя Фигероа – Фултон
Для этого боксеру из Узбекистана нужно выиграть следующий поединок
19:58
Муроджон Ахмадалиев / Фото: RingSide24
Чемпион мира по версиях WBA и IBF во втором легчайшем весе (до 55.3 кг), узбек Муроджон Ахмадалиев (9-0, 7 КО) после боя чилийцем Хосе Веласкесом
(29-6-2, 19 КО) намерен сразиться за статус абсолютного чемпиона мира. Об этом боксер рассказал в комментарии
«Рад, что получилось вернуться на ринг в такое непростое время. Что же касается нового соперника, то я оставил этот выбор на рассмотрение команды, поскольку моя задача – тренироваться. Уверен, что Хосе вложит все свои силы в этот шанс.
Мы с нетерпением ждем следующие вызовы и мы готовы к переговорам об объединении поясов».
Напомним, 27-го ноября в Лас-Вегасе чемпион WBC Брэндон Фигероа сразится с обладателем пояса WBO Стивеном Фултоном.