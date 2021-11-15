Опаснейший проспект Ахмадалиев готов провести бой с победителем объединительного боя Фигероа – Фултон

Для этого боксеру из Узбекистана нужно выиграть следующий поединок





Муроджон Ахмадалиев / Фото: RingSide24

Чемпион мира по версиях WBA и IBF во втором легчайшем весе (до 55.3 кг), узбек Муроджон Ахмадалиев (9-0, 7 КО) после боя чилийцем Хосе Веласкесом (29-6-2, 19 КО) намерен сразиться за статус абсолютного чемпиона мира. Об этом боксер рассказал в комментарии



«Рад, что получилось вернуться на ринг в такое непростое время. Что же касается нового соперника, то я оставил этот выбор на рассмотрение команды, поскольку моя задача – тренироваться. Уверен, что Хосе вложит все свои силы в этот шанс. Мы с нетерпением ждем следующие вызовы и мы готовы к переговорам об объединении поясов».

Напомним, 27-го ноября в Лас-Вегасе чемпион WBC Брэндон Фигероа сразится с обладателем пояса WBO Стивеном Фултоном.