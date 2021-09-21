Определилась конкретная сумма. Усик получит самый большой гонорар в карьере за бой с Джошуа
Уже в конце недели состоится долгожданный бой Александр Усик – Энтони Джошуа. Британец выставит на кон все свои пояса в супертяжелом весе: WBA, WBO и IBF.
Встреча пройдет 25 сентября в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и будет транслироваться по системе PPV.
Предыдущий бой Усика – против Дерека Чисоры также проходил в Великобритании и также показывался по PPV. Тогда, по данным totalsportal.com, гонорар украинца составил 1,5 миллиона фунтов стерлингов.
По информации того же источника, за бой против Джошуа Усик заработает вдвое больше – 3 миллиона фунтов стерлингов, это приблизительно 4,1 миллиона долларов, 110 миллионов гривен.
При этом сообщается, что это лишь гарантированная сумма. Гонорар может вырасти еще на 1-2 миллиона фунтов, если будут достигнуты цели по продажам трансляций.
Гарантированные гонорары Усика в предыдущих поединках (по данным sportekz.com):
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Чэзз Уизерспун – 1,5 миллиона долларов
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Тони Белью – 1 миллион долларов
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Мурат Гассиев – 400 тысяч долларов
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Майрис Бриедис – 200 тысяч долларов
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Марко Хук – 75 тысяч долларов
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Майкл Хантер – 75 тысяч долларов
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Кшиштоф Гловацки – 50 тысяч долларов
Гонорар Джошуа составляет 10 миллионов фунтов гарантированно, а также ему должна достаться доля от продажи PPV. Совокупно британец должен заработать за бой около 15 миллионов фунтов стерлингов. Это около 20 миллионов долларов и больше чем полмиллиарда гривен.
Дополнительные 5 миллионов фунтов Джошуа заработает, если организаторам удастся продать 450 тысяч трансляций в Великобритании.
По другим данным (thesportsgrail.com), в случае удачных продаж PPV, сумма гонорара британца может взлететь до 50 миллионов фунтов, а украинца – до 15 миллионов.
Десять самых крупных боев Джошуа по гарантированным гонорарам (информация sportskeeda.com):
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Энди Руис II – 60 миллионов долларов
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Энди Руис I – 25 миллионов долларов
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Александр Поветкин – 20 миллионов долларов
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Джозеф Паркер – 20 миллионов долларов
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Владимир Кличко – 15 миллионов долларов
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Кубрат Пулев – 10 миллионов долларов
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Карлос Такам – 10 миллионов долларов
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Эрик Молина – 5 миллионов долларов
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Чарльз Мартин – 5 миллионов долларов
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Доминик Бризил – 5 миллионов долларов
Впрочем, Усик может заработать куда больше обозначенной суммы. Судя по словам его промоутера Александра Красюка, в случае победы украинца, в контракте на бой предусмотрен пункт о реванше.
Соответственно, победа в этом поединке позволит Усику получить еще, как минимум, один денежный поединок.
Очевидно, что главная цель бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – собрать у себя все пояса и в хэвивейте. Впрочем, никто не скрывает, что задача любого профессионального спортсмена – заработок денег.
Сейчас у Усика есть возможность совместить два аспекта воедино.