Опрос. Люди считают Усика самым опасным соперником для Фьюри

Джошуа дают существенно меньше шансов на победу

Александр Усик / Фото: ringside24.com

Известный журналист в мире бокса Майкл Бенсон в Twitter провел опрос, чтобы определись самого опасного соперника для чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).



На выбок фанатам бокса дали определить самого опасного соперника для Фьюри среди Александра Усика, Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Энди Руиса.

Из почти 13 тысяч голосов 59,5% получил Усик, 29% у Джошуа, 7,4% у Уайта и 4,1% у Руиса.