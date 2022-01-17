Экс-соперник Кличко назвал фаворита в бою Усик – Джошуа
Опрос. Люди считают Усика самым опасным соперником для Фьюри
Джошуа дают существенно меньше шансов на победу
14:24
Александр Усик / Фото: ringside24.com
Известный журналист в мире бокса Майкл Бенсон в Twitter провел опрос, чтобы определись самого опасного соперника для чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).
На выбок фанатам бокса дали определить самого опасного соперника для Фьюри среди Александра Усика, Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Энди Руиса.
Из почти 13 тысяч голосов 59,5% получил Усик, 29% у Джошуа, 7,4% у Уайта и 4,1% у Руиса.Напомним, ранее промоутер Усика Александр Красюк анонсировал большие новости по бою Усик – Джошуа.