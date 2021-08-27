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Ортис: «Больше всего я люблю смотреть бои Канело»

Американец рассказал, за кем из современных боксеров ему интересно наблюдать
Бокс Профессиональный бокс
14:50
Ортис: «Больше всего я люблю смотреть бои Канело»
Сауль Альварес / фото - bleacherreport.com

Небитый американский проспект полусреднего веса Верджил Ортис (18-0, 18 КО) в интервью порталу BadLeftHook.com рассказал, за кем из современных боксеров ему интересно наблюдать.

«Мне нравится Наоя Иноуэ. Я люблю смотреть его бои. Он крутой боец. Мне нравится смотреть поединки Джервонты Дэвиса. Он тоже отличный боксер. Я люблю смотреть бои Райана Гарсии. Этот чувак обладает неповторимой, разрушительной мощью.

Больше всего я люблю смотреть бои Канело Альвареса. Мне нравится наблюдать, как дерутся братья Чарло. Они хороши. Братья Чарло весьма хороши. Мне нравится смотреть на Джошуа Франко. Еще Джесси Родригес. Хосе Рамирес всегда устраивает жару в своих поединках. Ты не можешь не смотреть его бои. Я могу продолжать еще долго».

Верджил Ортис выразил мнение, что пока еще даже не приблизился к своему пику.

Рене Тер Велде
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Верджил Ортис Сауль Альварес

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