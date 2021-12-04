Камбосос заговорил о переходе в следующий вес
Ортис: «Бой Лопес – Камбосос должен стать поединком года»
Бывший чемпион мира впечатлен выступлением австралийца
17:42
Виктор Ортис / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира Виктор Ортис (32-7-3, 25 КО) поделился своими впечатлениями от громкого апсета, который случился в бою Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) и Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО). Цитирует Ортиса портал FightHype.
«Я смотрел этот бой. Там все было всерьез. Поединок был великолепным, определенно, это был бой года. Я только и повторял: «Вау!». Бойцы так обменивались ударами… А поражение это часть спорта. Все зависит от того, как ты хочешь вернуться. Вот у меня были взлеты и падения. Сейчас я потерпел неудачу и пытаюсь вернуться, и мне удастся это сделать. Это часть бокса. Все зависит от того, чего ты сам захочешь.
Я думаю, что номером один в лёгком весе теперь является Камбосос».