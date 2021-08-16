Хопкинс: «Кроуфорд, сделай с Ортисом один из крупнейших, если не крупнейший поединок этого года»
Ортис: «Бой с Каваляускасом был самым тяжелым в моей карьере»
Верджил признал мощь поверженного им соперника
07:59
Вёрджил Ортис / Фото: usatoday.com
Претендент на титул WBO в полусреднем весе Верджил Ортис (18-0, 18 КО) рассказал о прошедшем поединке с литовцем Эгидиусом Каваляускасом (22-2-1, 18 КО). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.
«Я хорошо себе чувствую, но точно знаю, что это был самый тяжелый поединок в моей карьере. Мы оба хорошо дрались и заслужили уважение друг друга. Мой противник был очень сильным и умным в течение всего боя. Он хорошо выбирал свои удары и у него отличный джеб. Также он поймал меня несколько раз, что заслуживает уважения».
Напомним, ранее Каваляускас назвал Ортиса более сильным и быстрым боксером чем Теренс Кроуфорд.
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