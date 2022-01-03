Ортис: «Мартин сбил меня с ног, но потом я прикончил его»
Ортис: «Хочу драться с Энди Руисом»
Кубинец бросил вызов мексиканцу
03 января 17:20
Луис Ортис / фото - boxingscene.com
Кубинский супертяжеловес Луис Ортис (33-2, 28 КО) бросил вызов бывшему чемпиону мира из Мексики Энди Руису (34-2, 22 КО).
«Они говорили, что я старый, что Мартин меня побьет, но вы видите, что Кинг Конг еще будет здесь какое-то время. Не знаю, с кем буду драться дальше, но хотелось бы не затягивать со следующим боем. Я не хочу и не могу тратить время зря. Думаю, я обеспечил себе хороший бой в будущем.
Любой в дивизионе. Хочу драться с Энди Руисом».
Луис Ортис нокаутировал Чарльза Мартина (28-3-1, 16 КО) в главном событии вечера бокса в Лос-Анджелесе.