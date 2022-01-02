Ортис: «Мартин сбил меня с ног, но потом я прикончил его»

Кубинец утверждает, что ни разу не переживал в поединке против американца

Фото: boxingscene.com

Кубинский супертяж Луис Ортис (33-2, 28 КО) утверждает, что ни разу не переживал в поединке против Чарльза Мартина (28-3-1, 25 KO), несмотря на два падения по ходу поединка с бывшим чемпионом мира.

«Я был очень сосредоточен. И не волновался вообще ни разу. Тренер просто сказал мне продолжать работать джебом, и это то, что я делал. Угол напоминал мне сохранять спокойствие, придерживаться своих сильных сторон, и все пойдет как надо. Но мой ринг-IQ выиграл бой. Я все время сохранял веру в себя. Всем же говорил, что будут фейерверки. Да, он сбил меня с ног, но потом я прикончил его. Очень его уважаю, но теперь никому из супертяжей, кто на моем пути, несдобровать».

Луис Ортис проигрывал Чарльзу Мартину на судейских записках на момент остановки боя. Победа позволила кубинцу стать официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF.