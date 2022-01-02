Ортис: «Мартин сбил меня с ног, но потом я прикончил его»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 2
Сегодня 23
Завтра 10
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
Хоккей (9 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс 6:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 96:112 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит 110:120 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 118:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 116:108 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 118:105 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс 95:80 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 120:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 139:106 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Челси - Ливерпуль 0:2 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
17:15 Атлетико - Райо Вальекано 2:0 2-й тайм
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли 3:1 Окончен
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль 0:2 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
15:00 Хетафе - Реал 1:0 Окончен
17:15 Атлетико - Райо Вальекано 2:0 2-й тайм
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:113 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Ортис: «Мартин сбил меня с ног, но потом я прикончил его»

Кубинец утверждает, что ни разу не переживал в поединке против американца
Бокс Профессиональный бокс
17:30
Ортис: «Мартин сбил меня с ног, но потом я прикончил его»
Фото: boxingscene.com

Кубинский супертяж Луис Ортис (33-2, 28 КО) утверждает, что ни разу не переживал в поединке против Чарльза Мартина (28-3-1, 25 KO), несмотря на два падения по ходу поединка с бывшим чемпионом мира.

«Я был очень сосредоточен. И не волновался вообще ни разу. Тренер просто сказал мне продолжать работать джебом, и это то, что я делал. Угол напоминал мне сохранять спокойствие, придерживаться своих сильных сторон, и все пойдет как надо.

Но мой ринг-IQ выиграл бой. Я все время сохранял веру в себя. Всем же говорил, что будут фейерверки. Да, он сбил меня с ног, но потом я прикончил его. Очень его уважаю, но теперь никому из супертяжей, кто на моем пути, несдобровать».

Луис Ортис проигрывал Чарльзу Мартину на судейских записках на момент остановки боя. Победа позволила кубинцу стать официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF.

Источник: vringe.com Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Луис Ортис Чарльз Мартин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ортис обратился к всем супертяжам: «Если хочешь драться за титул, ты должен пройти через меня»
Ортис обратился к всем супертяжам: «Если хочешь драться за титул, ты должен пройти через меня»
Бокс Профессиональный бокс
10:03
1
Уйма нокдаунов и яркое завершение. Лучшие моменты боя Ортис – Мартин
Уйма нокдаунов и яркое завершение. Лучшие моменты боя Ортис – Мартин
Бокс Профессиональный бокс
09:48
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
07:48
Ортис проигрывал Мартину на карточках судей на момент остановки боя
Ортис проигрывал Мартину на карточках судей на момент остановки боя
Бокс Профессиональный бокс
07:34
Ортис досрочно остановил Мартина в бою с обоюдными нокдаунами
Ортис досрочно остановил Мартина в бою с обоюдными нокдаунами
Бокс Профессиональный бокс
07:22
Луис Ортис победил Чарльза Мартина. Как это было
Луис Ортис победил Чарльза Мартина. Как это было
Бокс Профессиональный бокс
06:40

Новости: Бокс

Фото Выхриста с командой после победы над Киладзе
Фото Выхриста с командой после победы над Киладзе
Профессиональный бокс
18:32
А, где состоится реванш Усик – Джошуа? В Британии запретили проведение боксерских шоу
А, где состоится реванш Усик – Джошуа? В Британии запретили проведение боксерских шоу
Профессиональный бокс
17:59
Спасти Mayweather Promotions от банкротства – цели Джейка Пола на 2022 год
Спасти Mayweather Promotions от банкротства – цели Джейка Пола на 2022 год
Профессиональный бокс
17:30
Ортис: «Мартин сбил меня с ног, но потом я прикончил его»
Ортис: «Мартин сбил меня с ног, но потом я прикончил его»
Профессиональный бокс
17:30
Тренер: «Кроуфорд мог бы подраться с Эннисом в следующем бою»
Тренер: «Кроуфорд мог бы подраться с Эннисом в следующем бою»
Профессиональный бокс
17:00
На каком же месте Ломаченко? Журнал The Ring обновил рейтинг лучших легковесов мира
На каком же месте Ломаченко? Журнал The Ring обновил рейтинг лучших легковесов мира
Профессиональный бокс
16:59
Экс-чемпион мира: «Усику и Ломаченко, чтобы сравняться с наследием Владимира Кличко, нужно еще поработать и поработать немало»
Экс-чемпион мира: «Усику и Ломаченко, чтобы сравняться с наследием Владимира Кличко, нужно еще поработать и поработать немало»
Профессиональный бокс
16:39
Выхрист, который побывал в двух нокдаунах, остался доволен своим выступлением
Выхрист, который побывал в двух нокдаунах, остался доволен своим выступлением
Профессиональный бокс
16:04
«Он не вносил коррективы». Турман высказался о бое Кроуфорда и Портера
«Он не вносил коррективы». Турман высказался о бое Кроуфорда и Портера
Профессиональный бокс
16:00
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Все новости