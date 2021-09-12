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Ортис: «Меня никогда так не нокаутировали»

Тито поделился мнением от дебюта в боксе

Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 10:45
Ортис: «Меня никогда так не нокаутировали»
Тито Ортис / Фото: Twitter

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Тито Ортис прокомментировал свой неудачный дебют в боксе в бою против Андерсона Силвы (3-1, 2 КО). Слова боксера приводит портал sportskeeda.com.

«Я ранее никогда не боксировал. Это был мой шанс и мне понравилось. Было весело. Я был взбудоражен даже тем, что дошел до этого момента,. Однако меня никогда так не нокаутировали. Даже Чак Лидделл сбил меня с ног не так жестко. Это было хорошее попадание, поскольку он поймал меня чистым ударом.

Думаю, я был слишком глуп, когда стоял перед ним настолько открыто. Андерсон боксирует уже давно и поэтому он настолько хорош. Я уважаю его и тренировался настолько усердно, насколько это было возможно».

Напомним, Силва нокаутировал Ортиса в первом раунде двумя жесткими попаданиями.

Карен Агабекян
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Андерсон Силва Тито Ортис

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