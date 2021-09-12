Ортис: «Меня никогда так не нокаутировали»

Тито Ортис / Фото: Twitter

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Тито Ортис прокомментировал свой неудачный дебют в боксе в бою против Андерсона Силвы (3-1, 2 КО). Слова боксера приводит портал sportskeeda.com.



Думаю, я был слишком глуп, когда стоял перед ним настолько открыто. Андерсон боксирует уже давно и поэтому он настолько хорош. Я уважаю его и тренировался настолько усердно, насколько это было возможно».