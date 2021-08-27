Ортис: «Не думаю, что я приблизился к своему пику»

Американец намерен в будущем выйти на еще более высокий уровень

Верджил Ортис / фото - boxingscene.com

Непобежденный американский проспект полусреднего дивизиона Верджил Ортис (18-0, 18 КО) в интервью порталу BadLeftHook.com признался, что его порадовала победа над экс-претендентом на титул Эгидиусом Каваляускасом (22-2-1, 18 КО). В то же время 23-летний боксер не собирается останавливаться на достигнутом и намерен в будущем выйти на еще более высокий уровень.

«Прежде всего, бой с Каваляускасом дал мне много опыта. Это один из тех поединков, когда я был эмоционально взбудоражен после победы, ведь Каваляускас - хороший боец. Он оказался очень жестким. Я чувствую, что принадлежу к топам, но не думаю, что я действительно приблизился к своему пику. Мне всего 23 года! Я и близко не такой сильный, каким буду в 28-29 лет. На тот момент я буду намного умнее. Конечно же, у меня будет гораздо больше опыта. Я становлюсь только лучше».

Верджил Ортис рассказал о прошедшем поединке с литовцем Эгидиусом Каваляускасом.