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Ортис нокаутировал Каваляускаса в восьмом раунде

Американец стал претендентом на титул WBO
Бокс Профессиональный бокс
07:35
Ортис нокаутировал Каваляускаса в восьмом раунде
Фото: badlefthook.com

Непобежденный американец Верджил Ортис-младший (18-0, 18 KO) победил техническим нокаутом в восьмом раунде бывшего претендента на титул в полусреднем весе Эгиса Каваляускаса (22-1-2, 18 КО). 

Литовец уже во втором раунде продемонстрировал, что он опасен. Он серьезно потряс Ортиса, но американец показал, что способен быстро восстанавливаться, и в концовке третьего раунда уже Верджил отправил соперника в в нокдаун.

В дальнейшем Ортис действовал собранно и остро, много работая передней рукой. Каваляускасу удавались успешные контратаки, но Ортис быстро восстанавливался и сохранял контроль над поединком. В восьмом раунде Ортис отправил Каваляускаса в нокдаун ударом в корпус, а затем еще трижды отправил соперника в нокдаун, и рефери остановил поединок.

После победы Ортис заявил, что готов к бою против чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO), который в 2019 году победил Каваляускаса техническим нокаутом в девятом раунде.

Рене Тер Велде
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Верджил Ортис Эгис Каваляускас Теренс Кроуфорд

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