Ортис – о шансах в бою с Кроуфордом: «Люди не верили в Теофимо, но он побил Ломаченко»

Американский боксер привел в пример прошлогоднюю встречу легковесов

Верджил Ортис / фото - ringtv.com

Американский проспект полусреднего веса (до 66.7 кг) Верджил Ортис-младший (16-0-0, 16 KO), рассуждая о потенциальной встрече с одним из лидеров рейтинга «pound-for-pound», соотечественником Теренсом Кроуфордом (37-0-0, 28 KO), привел в пример прошлогоднюю встречу легковесов Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко, сообщает badlefthook.com.

«Люди не верили и в Теофимо Лопеса, однако он победил Ломаченко. Все возможно. И я скажу даже больше – я считаю, что способен на то, чтобы победить Кроуфорда».

Ортис заявил, что хотел бы подраться с Кроуфордом до, по его мнению, скорого ухода последнего из Top Rank.