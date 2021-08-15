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Ортис – после эффектной победы: «В боксе столько хрени происходит. Не знаю, что теперь делать»

Проспект полусреднего веса готов драться с топами своего дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
14:08
Ортис – после эффектной победы: «В боксе столько хрени происходит. Не знаю, что теперь делать»
Фото: vcstar.com

Американский топ-проспект полусреднего веса Верджил Ортис (18-0, 18 KO) после эффектной победы над литовцем Эгидиусом Каваляускасом (22-2-1, 18 КО) признался, что не знает в каком русле будет развиваться его дальнейшая карьера, ведь современный бокс – это, скорее, бизнес, а не спорт:

«В боксе сейчас происходит столько разной х*рни, что я просто не знаю, что мне дальше делать. Я готов драться с кем угодно. Неважно, будет это Кроуфорд, Спенс или Пакьяо. Назовите любого – я подерусь с ним».

Эта победа позволила Ортису стать официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Теренс Кроуфорд.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Верджил Ортис

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