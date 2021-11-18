Ортис проведет следующий поединок 22 января

Противник станет известен после того, как сделка будет достигнута

Верджил Ортис / фото - boxingscene.com

Проспект полусреднего веса Верджил Ортис (18-0, 18 КО) проведет следующий бой 22 января.

Дата боя была подтверждена Эриком Гомесом, президентом Golden Boy Promotions и промоутером Ортиса.

Гомес подтвердил, что Golden Boy ведет предварительные переговоры с противником, который будет назван после того, как сделка будет достигнута.

В случае победы Ортис может встретиться с экс-чемпионом из России Давидом Аванесяном (28-3-1, 16 КО) в поединке за звание обязательного претендента WBC.

Верджил Ортис начал сотрудничество с новым наставником.